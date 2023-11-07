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هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا
هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا
دوت سلسلة انفجارات ضمن إحدى قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا، ناتجة عن هجمات جوية عبر طائرات مسيرة. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T15:50+0000
2023-11-07T15:50+0000
2023-11-07T16:49+0000
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وأفادت مصادر محلية شرقي سوريا لـ"سبوتنيك" أن المنطقة السكنية (القرية الخضراء) ضمن قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي شرقي دير الزور، تعرضت، مساء الثلاثاء 7تشرين الثاني / نوفمبر، لهجوم مجهول المصدر عبر طائرات مسيرة.وتابعت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل ملحوظ من داخل القاعدة، وسط تحليق لطائرات "التحالف الأمريكية" الحربية والمروحية في أجواء المنطقة لوقت طويل.وبحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة ،تعرضت، خلال الاسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231104/الجيش-الأمريكي-يخترق-الحدود-العراقية-بتعزيزات-ثقيلة-نحو-قواعده-اللاشرعية-شرقي-سوريا-1082808697.html
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية
هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا
15:50 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 16:49 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
حصري
دوت سلسلة انفجارات ضمن إحدى قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا، ناتجة عن هجمات جوية عبر طائرات مسيرة.
وأفادت مصادر محلية شرقي سوريا لـ"سبوتنيك" أن المنطقة السكنية (القرية الخضراء) ضمن قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمالي شرقي دير الزور، تعرضت، مساء الثلاثاء 7تشرين الثاني / نوفمبر، لهجوم مجهول المصدر عبر طائرات مسيرة.
وأضافت المصادر أن ما يسمى (القرية الخضراء) هي المنطقة السكنية العمالية الملحقة بحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور، وكان قد حولها الجيش الأمريكي إلى مساكن لجنود وضباط ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم الذي يحلتها.
وتابعت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت بشكل ملحوظ من داخل القاعدة، وسط تحليق لطائرات "التحالف الأمريكية" الحربية والمروحية في أجواء المنطقة لوقت طويل.
وبحسب بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف دير الزور الشمالي برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر".
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة ،تعرضت، خلال الاسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.