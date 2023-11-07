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https://sputnikarabic.ae/20231107/مستشار-الرئيس-الإماراتي-هدفنا-الإنسان-الفلسطيني-بعيدا-عن-ضجيج-الشعارات-1082900251.html
مستشار الرئيس الإماراتي: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيدا عن ضجيج الشعارات
مستشار الرئيس الإماراتي: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيدا عن ضجيج الشعارات
أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن ‏زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T12:57+0000
2023-11-07T13:36+0000
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وأضاف في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن "توجيهات الرئيس الإماراتي لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع، تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء، وإيمانا بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم".وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في تغريدته: "يبقى هدف الإمارات هو الإنسان الفلسطيني، بعيدا عن ضجيج الشعارات".يشار إلى أن رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمر، أمس الإثنين، بإقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة، بغرض تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.وتبلغ سعة المستشفى الميداني الإماراتي 150 سريرا، وسيجري تنفيذه على عدة مراحل، ويضم أقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة بالأطفال والبالغين، فضلا عن عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إلى جانب خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية، والخدمات الطبية المساندة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.وكان أنور قرقاش، أشار في مطلع الأسبوع الحالي، إلى أن "الإمارات لم تكن الأعلى صوتا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر"، لكنه شدد أنها "كانت كانت ضمن الأكثر بناء".وأكد في هذا السياق، أن "الإمارات تبذل ما في وسعها لدعم الجهود العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل لهدنة إنسانية، وأن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منخرط بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في غزة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية. وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الإمارات-تطلب-عقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-بعد-العملية-البرية-للجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1082574916.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مستشار الرئيس الإماراتي: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيدا عن ضجيج الشعارات

12:57 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 07.11.2023)
© AP Photo / Kamran Jebreiliأنور قرقاش
أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
أنور قرقاش
© AP Photo / Kamran Jebreili
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أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن ‏زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لإغاثة ‏الفلسطينيين في قطاع غزة.‏
وأضاف في تغريدة له على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن "توجيهات الرئيس الإماراتي لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع، تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء، وإيمانا بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم".
وشدد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي في تغريدته: "يبقى هدف الإمارات هو الإنسان الفلسطيني، بعيدا عن ضجيج الشعارات".
يشار إلى أن رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمر، أمس الإثنين، بإقامة مستشفى ميداني إماراتي متكامل داخل قطاع غزة، بغرض تقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.
وتبلغ سعة المستشفى الميداني الإماراتي 150 سريرا، وسيجري تنفيذه على عدة مراحل، ويضم أقسام الجراحة العامة، وجراحة العظام، والأطفال والنساء، والتخدير وعناية حثيثة بالأطفال والبالغين، فضلا عن عيادات في تخصصات الباطنية، والأسنان وعيادة نفسية، وطب العائلة، إلى جانب خدمات الأشعة المقطعية، ومختبر وصيدلية، والخدمات الطبية المساندة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.
وكان أنور قرقاش، أشار في مطلع الأسبوع الحالي، إلى أن "الإمارات لم تكن الأعلى صوتا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر"، لكنه شدد أنها "كانت كانت ضمن الأكثر بناء".
وأكد في هذا السياق، أن "الإمارات تبذل ما في وسعها لدعم الجهود العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل لهدنة إنسانية، وأن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منخرط بشكل كبير في الجهود الدبلوماسية والإنسانية المتعلقة بالحرب في غزة".
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ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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