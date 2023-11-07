https://sputnikarabic.ae/20231107/مصر-تؤكد-مجددا-على-حتمية-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-دون-قيد-أو-شروط-في-قطاع-غزة-1082900098.html
مصر تؤكد مجددا على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط في قطاع غزة
مصر تؤكد مجددا على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط في قطاع غزة
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في القاهرة. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T12:54+0000
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وأكد شكري، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية، على "حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال".كما أكد الوزير المصري، التزام القاهرة الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة، معرباً عن الرفض لازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الأطراف الدولية في ظل عدم الاتفاق حتى اليوم على وضع الأمور في نصابها الصحيح لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحديدها بمسمياتها بعيداً عن أي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب.وأكد شكري أيضا عدم السماح لأية محاولات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو من خلال دعم حل الدولتين، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.من جهته، قال الرجوب، إن "الجانب الفلسطيني حريص على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر على المستويين الثنائي والدولي حول مجمل أبعاد الأزمة"، مشيرا إلى "الدور المصري الهام والممتد الداعم للقضية الفلسطينية وما تضطلع به مصر على مسار احتواء الأزمة والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية".ومر 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/دليل-على-الانحراف-والتطرف-مصر-تعلق-على-مطالبة-وزير-إسرائيلي-بإلقاء-قنبلة-نووية-على-غزة-1082851293.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تؤكد مجددا على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط في قطاع غزة
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التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب في القاهرة.
وأكد شكري، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية
، على "حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
كما أكد الوزير المصري، التزام القاهرة الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة، معرباً عن الرفض لازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الأطراف الدولية في ظل عدم الاتفاق حتى اليوم على وضع الأمور في نصابها الصحيح لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحديدها بمسمياتها بعيداً عن أي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب.
وأكد شكري أيضا عدم السماح لأية محاولات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو من خلال دعم حل الدولتين، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته، قال الرجوب، إن "الجانب الفلسطيني حريص على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر على المستويين الثنائي والدولي حول مجمل أبعاد الأزمة"، مشيرا إلى "الدور المصري الهام والممتد الداعم للقضية الفلسطينية وما تضطلع به مصر على مسار احتواء الأزمة والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية".
ومر 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 24 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.