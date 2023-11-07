https://sputnikarabic.ae/20231107/مقتل-شخص-وإصابة-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-شمال-الخليل-في-الضفة-الغربية-1082885713.html
مقتل شخص وإصابة اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل في الضفة الغربية
مقتل شخص وإصابة اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل في الضفة الغربية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة سعير، شمال الخليل في... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T05:13+0000
2023-11-07T05:13+0000
2023-11-07T06:14+0000
أخبار الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية في المستشفى "الأهلي" في الخليل، ومصادر أمنية، بمقتل الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.وذكرت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/نتنياهو-إسرائيل-ستتولى-المسؤولية-الأمنية-الشاملة-لغزة-لفترة-غير-محددة-بعد-الحرب-1082884430.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
مقتل شخص وإصابة اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل في الضفة الغربية
05:13 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 06:14 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة سعير، شمال الخليل في الضفة الغربية.
ونقلت الوكالة
عن مصادر طبية في المستشفى "الأهلي" في الخليل، ومصادر أمنية، بمقتل الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاما)، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.
وذكرت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة سعير، فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية،
عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.