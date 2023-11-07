https://sputnikarabic.ae/20231107/مقتل-6-أشخاص-وإصابة-11-آخرين-إثر-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1082920041.html
مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر قصف أوكراني على دونيتسك
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون نتيجة ثلاث عمليات قصف لمدينة دونيتسك، اليوم الثلاثاء، من قبل... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T18:03+0000
2023-11-07T18:03+0000
2023-11-07T18:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوشلين عبر قناته على "تلغرام": "نتيجة ثلاث عمليات قصف وسط دونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ من طراز "هيمارس"، قُتل ستة أشخاص وأصيب 11 آخرون وفقا للمعلومات الأولية. يتم توفير المساعدة الطبية لجميع الضحايا". وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، الأحياء السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية في مدن دونيتسك وماكييفكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا وبلدات أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، مستخدمة المدافع وراجمات الصواريخ، التي زودتها بها دول حلف "الناتو".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-أوامر--زيلينسكي-المستحيلة--1082876444.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر قصف أوكراني على دونيتسك
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن 6 مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون نتيجة ثلاث عمليات قصف لمدينة دونيتسك، اليوم الثلاثاء، من قبل القوات الأوكرانية باستخدام صواريخ "هيمارس".
وكتب بوشلين عبر قناته على "تلغرام": "نتيجة ثلاث عمليات قصف وسط دونيتسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ من طراز "هيمارس"، قُتل ستة أشخاص وأصيب 11 آخرون وفقا للمعلومات الأولية. يتم توفير المساعدة الطبية لجميع الضحايا".
وأضاف بوشلين أنه بسبب قصف دونيتسك، تضررت أربعة مرافق للبنية التحتية المدنية، وسجلت إصابة مباشرة في مبنى وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، الأحياء السكنية ومنشآت البنية التحتية المدنية في مدن دونيتسك وماكييفكا وغورلوفكا وياسينوفاتايا وبلدات أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، مستخدمة المدافع وراجمات الصواريخ، التي زودتها بها دول حلف "الناتو".
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.