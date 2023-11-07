https://sputnikarabic.ae/20231107/نتنياهو-إسرائيل-ستتولى-المسؤولية-الأمنية-الشاملة-لغزة-لفترة-غير-محددة-بعد-الحرب-1082884430.html
نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب
نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أن بلاده ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع حركة "حماس". 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T00:33+0000
2023-11-07T00:33+0000
2023-11-07T01:10+0000
بنيامين نتنياهو
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع ABC News الأمريكية: "ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الكاملة".وأَضاف: "عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، ما نحصل عليه هو اندلاع إرهاب حماس بمستوى لا يمكننا تصوره".وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.
https://sputnikarabic.ae/20231107/نتنياهو-يسمح-بـتوقفات-صغيرة-للعمليات-العسكرية-في-غزة-1082884247.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب
00:33 GMT 07.11.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 07.11.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أن بلاده ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع حركة "حماس".
وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع ABC News الأمريكية: "ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الكاملة".
وأَضاف: "عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، ما نحصل عليه هو اندلاع إرهاب حماس بمستوى لا يمكننا تصوره".
وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات
واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.