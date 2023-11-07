https://sputnikarabic.ae/20231107/نتنياهو-إسرائيل-ستتولى-المسؤولية-الأمنية-الشاملة-لغزة-لفترة-غير-محددة-بعد-الحرب-1082884430.html

نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب

نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أن بلاده ستتولى "المسؤولية الأمنية الكاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع حركة "حماس". 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T00:33+0000

2023-11-07T00:33+0000

2023-11-07T01:10+0000

بنيامين نتنياهو

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع ABC News الأمريكية: "ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الكاملة".وأَضاف: "عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، ما نحصل عليه هو اندلاع إرهاب حماس بمستوى لا يمكننا تصوره".وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

https://sputnikarabic.ae/20231107/نتنياهو-يسمح-بـتوقفات-صغيرة-للعمليات-العسكرية-في-غزة-1082884247.html

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بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل