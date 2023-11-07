https://sputnikarabic.ae/20231107/هوكشتاين-في-بيروت-موفدا-من-الرئيس-الأمريكي-لبحث-الوضع-على-الحدود-الجنوبية-ومنع-التصعيد--1082920389.html

هوكشتاين في بيروت موفدا من الرئيس الأمريكي لبحث الوضع على الحدود الجنوبية ومنع التصعيد

هوكشتاين في بيروت موفدا من الرئيس الأمريكي لبحث الوضع على الحدود الجنوبية ومنع التصعيد

وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين، اليوم الثلاثاء، إلى بيروت، على وقع ارتفاع حدة المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل على الحدود الجنوبية للبنان. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T18:22+0000

2023-11-07T18:22+0000

2023-11-07T18:22+0000

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واستهل هوكشتاين زيارته المفاجئة والقصيرة إلى لبنان، بلقاء مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في عين التينة، حيث شدد على أن "أمريكا لا تريد لما يحصل في غزة أن يتمدد إلى لبنان، داعيًا إلى تطبيق القرار 1701".وأبلغ هوكشتاين رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بأنه يزور لبنان موفدًا من الرئيس الأمريكي لبحث الوضع في الجنوب.وفي السياق نفسه، قال النائب ياسين ياسين لوكالة "سبوتنيك"، إنه "عندما يقول للبنانيين إنه يتمنى أن لا تتوسع الحرب في لبنان، فهذه رسائل تحذير وتهديد للبنان، الإسرائيلي اليوم محشور وكأنه لم يكن متوقعًا ما حصل في السابع من أوكتوبر(تشرين الأول)، واليوم نحن نرى البوارج الحربية في البحر الأحمر والمتوسط، بالتالي الحرب طويلة الأمد ولها تبعات سيئة على لبنان". وأوضح أن "الموفد الأمريكي توج زياراته السابقة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية وكان هناك كلام سمعته شخصيًا منه ومن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، أن العمل جار على ترسيم الحدود البرية، إنما المشاكل التي حصلت في غزة وتفاقم المعركة على الحدود البرية اللبنانية، وبهذا الإطار أضع هذه الزيارة بإطار المحافظة على ما تم إنجازه من وجهة نظرهم بما خص ترسيم الحدود البحرية، يريدون الحفاظ عليه وإذا ما تفاقمت الأمور على الحدود اللبنانية فقد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها".ورأى ياسين أن "توقف البحث والحفر والتنقيب والحديث عن أنه لا يوجد غاز في المياه الإقليمية اللبنانية له علاقة بما يحصل في غزة".ولفت إلى أن "العدو الصهيوني يعتبر أن هذه المعركة معركة وجود ومعركة استقلال ثان حسب تسميتهم، والفلسطينيين أسموها معركة العودة، وهذه المعركة تختلف عن سابقاتها، بالتالي هذه معركة طويلة الأمد وسنرى فيها وجع كبير للفلسطينيين ولن تتوقف المناوشات على الحدود اللبنانية".واعتبر ياسين أن "المعركة في لبنان تتوسع أكثر وأكثر، وقد حصل قصف خارج مناطق 1701، الأمور تتفاقم أكثر وأكثر وإذا استمرت بهذه الوتيرة قد تؤدي إلى جر لبنان إلى حرب وهذا ما لا يتمناه اللبنانيين".والتقى هوكشتاين، اللواء عباس إبراهيم، حيث تم عرض الأوضاع والتطورات على الحدود الجنوبية للبنان.

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https://sputnikarabic.ae/20231107/وكالة-غارة-إسرائيلية-على-جبل-اللبونة-جنوبي-لبنان-1082887321.html

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