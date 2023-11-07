https://sputnikarabic.ae/20231107/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يحدد-3-أهداف-أساسية-للحرب-على-غزة-1082896752.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد 3 أهداف أساسية للحرب على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد 3 أهداف أساسية للحرب على غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، عن 3 أهداف أساسية للحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مدة الحرب ستكون طويلة. 07.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-07T10:27+0000

2023-11-07T10:27+0000

2023-11-07T10:27+0000

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وقال غالانت، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أيام طويلة من الحرب في انتظارنا، وفي النهاية ستتحقق ثلاثة أهداف: وهي إنهاء وجود حماس كقوة عسكرية وحاكمة في غزة، وإزالة التهديد الأمني من غزة على مواطني إسرائيل، وحرية حركة الجيش الإسرائيلي (داخل القطاع) دون حدود لاستخدام القوة".وأطلع غالانت أعضاء الكنيست على التقدم الذي أحرزه الجيش الإسرائيلي في القضاء على "حماس" وتدمير البنية التحتية للحركة في مدينة غزة، كما عرض بالتفصيل أهداف الحرب وتركيز الجهود في العمليات القتالية في مختلف القطاعات.وقال غالانت: "نحن في ذروة القتال. الرسالة الأولى التي أود أن أقولها أمام اللجنة التي تمثل شعب إسرائيل بأكمله، هي أننا بحاجة إلى دعمكم الكامل ووحدتكم وشراكتكم من جميع قطاعات المجتمع. في إسرائيل".وفي وقت سابق، قال يوآف غالانت، إن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب على قطاع غزة قبل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231104/غالانت-إذا-ارتكب-نصر-الله-خطأ-سيحسم-مصير-لبنان-1082810974.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم