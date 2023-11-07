https://sputnikarabic.ae/20231107/وزير-الزراعة-السوري-لسبوتنيك-سوريا-تعاقدت-على-استيراد-نحو-14-مليون-طن-قمح-من-روسيا-1082906665.html
وزير الزراعة السوري لسبوتنيك: سوريا تعاقدت على استيراد نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا
وزير الزراعة السوري لسبوتنيك: سوريا تعاقدت على استيراد نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا
أعلن وزير الزراعة السوري، حسان قطنا أن بلاده تعاقدت على شراء نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا، مؤكدا سعي دمشق لتعزيز التبادل التجاري مع موسكو. 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T14:20+0000
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وقال قطنا لوكالة "سبوتنيك": "سوريا تعاقدت مع روسيا على شراء ما يقارب مليون وأربعمائة ألف طن من القمح لصالح مؤسسة الحبوب"، مضيفا "الكمية المستوردة تكفينا مع إنتاجنا لعام كامل".وأضاف: "نحاول الآن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وسوريا تصدر إلى روسيا بعض المنتجات الزراعية ونباتات الزينة وهناك تبادل ثقافي زراعي علمي بحثي بين البلدين".وأضاف "الأسبوع القادم ستبدأ بإنتاج الكالنيترو (نوع سماد)، وفي الأسبوع الذي يليه ستبدأ بإنتاج اليوريا، والكمية التي من المتوقع تسليمها تتراوح بين 15 إلى 20 ألف طن خلال الشهرين".كان السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف قد صرح بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا خلال عام 2021 ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن بلاده "تواصل مساعدة السوريين لاستعادة الاقتصاد
https://sputnikarabic.ae/20231012/طهران-تعرض-على-موسكو-ممرات-آمنة-لتصدير-الحبوب-الروسية-1081922500.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
وزير الزراعة السوري لسبوتنيك: سوريا تعاقدت على استيراد نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا
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أعلن وزير الزراعة السوري، حسان قطنا أن بلاده تعاقدت على شراء نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا، مؤكدا سعي دمشق لتعزيز التبادل التجاري مع موسكو.
وقال قطنا لوكالة "سبوتنيك": "سوريا تعاقدت مع روسيا على شراء ما يقارب مليون وأربعمائة ألف طن من القمح لصالح مؤسسة الحبوب"، مضيفا "الكمية المستوردة تكفينا مع إنتاجنا لعام كامل".
وتابع: "عملية الاستيراد تتم بشكل سلس، ووصلت كميات لا بأس بها إلى المرافئ السورية".
وأضاف: "نحاول الآن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وسوريا تصدر إلى روسيا بعض المنتجات الزراعية ونباتات الزينة وهناك تبادل ثقافي زراعي علمي بحثي بين البلدين".
وحول معمل الآزوت في حمص، قال قطنا: "هناك مستثمر من قبل الجانب الروسي وهو عمليا هناك اتفاق أن يكون 70% لصالح الدولة من إنتاجه و30% يحق للشركة أن تبيعه في السوق، واتفقنا نحن والشركة هذا العام أن نزودها بالغاز وأن تنتج كامل الإنتاج وتسلمه للحكومة وتم إعطاء الغاز لهذه الشركة لمدة شهرين".
وأضاف "الأسبوع القادم ستبدأ بإنتاج الكالنيترو (نوع سماد)، وفي الأسبوع الذي يليه ستبدأ بإنتاج اليوريا، والكمية التي من المتوقع تسليمها تتراوح بين 15 إلى 20 ألف طن خلال الشهرين".
كان السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف قد صرح بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا خلال عام 2021 ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن بلاده "تواصل مساعدة السوريين لاستعادة الاقتصاد