https://sputnikarabic.ae/20231108/أبو-أحمد-فؤاد-مقاومة-غزة-قوية-ونوعية-وكبيرة-ستمنع-الاحتلال-من-تحقيق-أهدافه--1082947761.html

أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه

أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T14:00+0000

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راديو

بلا قيود

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أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه

الحرب على غزة تدخل شهرها الثاني، وجنوب أفريقيا تقدم خطه لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويقول أبو أحمد فؤاد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في حديث لبرنامجنا:تأزم الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. ويقول الدكتور حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات في فلسطين، لبرنامجنا:دول أوروبية تعارض إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم:الناتو يعلق مشاركته في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وعنه قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد:تركيا تضع شرطا لاستئناف بحث مشاريع الطاقة مع إسرائيل. ويقول الخبير في الشأن التركي، والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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