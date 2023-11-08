https://sputnikarabic.ae/20231108/أبو-أحمد-فؤاد-مقاومة-غزة-قوية-ونوعية-وكبيرة-ستمنع-الاحتلال-من-تحقيق-أهدافه--1082947761.html
أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه
أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T14:00+0000
2023-11-08T14:00+0000
2023-11-08T14:00+0000
راديو
بلا قيود
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أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه
أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه
الحرب على غزة تدخل شهرها الثاني، وجنوب أفريقيا تقدم خطه لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويقول أبو أحمد فؤاد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في حديث لبرنامجنا:تأزم الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. ويقول الدكتور حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات في فلسطين، لبرنامجنا:دول أوروبية تعارض إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم:الناتو يعلق مشاركته في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وعنه قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد:تركيا تضع شرطا لاستئناف بحث مشاريع الطاقة مع إسرائيل. ويقول الخبير في الشأن التركي، والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
أبو أحمد فؤاد: مقاومة غزة قوية ونوعية وكبيرة ستمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الحرب على غزة تدخل شهرها الثاني، وجنوب أفريقيا تقدم خطه لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويقول أبو أحمد فؤاد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في حديث لبرنامجنا:
"واضح تماما أن الهدف الإسرائيلي هو محاولة السيطرة على غزة، والقضاء على المقاومة فيها، لذا يحاولون القيام باجتياحات محدودة للسيطرة على مناطق تؤدي إلى العزل ما بين الشمال والجنوب، تمهيدا لحصار المدينة ومحاولة دخولها في الفترة القادمة، من أجل استعادة الأسرى، وترتيب الأوضاع حسب رغبتهم في غزة، لكنهم يواجهون مقاومة كبيرة ونوعية وباسلة، ستمنعهم من تحقيق هدفهم في القطاع".
تأزم الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية. ويقول الدكتور حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات في فلسطين، لبرنامجنا:
"الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي بكل معنى الكلمة، يطال كل ما هو موجود في القطاع، من بنى تحتية ومدنية وحياتية، في كافة المجالات".
دول أوروبية تعارض إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بشؤون روسيا والقوقاز الدكتور باسل الحاج جاسم:
"المواقف الاوروبية مختلفة حتى في إطار حلف الناتو كتركيا مثلا. هناك ربما انقسام بين دول التكتل الغربي بخصوص طريقة التعامل مع روسيا يختلف عما تريده الولايات المتحدة وأوروبا الشرقية المتشدة كبولندا ودول البلقان، وما يحدث في كازاخستان ودول الاتحاد السوفييتي السابقة من تعزيز العلاقات العسكرية مع واشنطن هي شراكات قائمة منذ زمن، ولكن كل الأزمات الخامدة بدأت تطفو على السطح لإشغال روسيا وتشتيت مواردها".
الناتو يعلق مشاركته في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا. وعنه قال مدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب الدكتور جاسم محمد:
"هذه الانسحابات من المعاهدات الأمنية يشكل خطرا على العالم خاصة في ظل الصراع في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا يوجد رغبة في إيجاد اتفاقات بديلة".
تركيا تضع شرطا لاستئناف بحث مشاريع الطاقة مع إسرائيل. ويقول الخبير في الشأن التركي، والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، لبرنامجنا:
"هناك توتر كبير في العلاقات التركية الإسرائيلية، بسبب الموقف من الحرب في غزة، وعموما يمكن القول إن تركيا تحاول أن توازن بين إظهار المعارضة القوية لهذه الحرب، والتنديد بها، وبين التجنب أن تؤدي التوترات الجديدة إلى انهيار دبلوماسي في العلاقات من جديد".
التفاصيل في الملف الصوتي...