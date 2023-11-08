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https://sputnikarabic.ae/20231108/أسهل-وأصعب-وجهات-السفر-في-أفريقيا-بالنسبة-للأفارقة-1082951390.html
أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة
أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة
تمنح بعض الدول الأفريقية مزايا مطلقة للأفارقة من دول أخرى تمكنهم من دخول أراضيها من دون تأشيرة، بينما تضع دول أخرى قيودا على دخولهم. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T14:48+0000
2023-11-08T14:48+0000
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وبناء على تصنيف عام 2022، الذي أعده موقع "فيزا أوبينس"، فإن ليبيا وغينيا الإستوائية والسودان تصنف ضمن أصعب الوجهات السياحية للأفارقة، بينما تصنف بنين ضمن أسهلها.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة

14:48 GMT 08.11.2023
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تمنح بعض الدول الأفريقية مزايا مطلقة للأفارقة من دول أخرى تمكنهم من دخول أراضيها من دون تأشيرة، بينما تضع دول أخرى قيودا على دخولهم.
وبناء على تصنيف عام 2022، الذي أعده موقع "فيزا أوبينس"، فإن ليبيا وغينيا الإستوائية والسودان تصنف ضمن أصعب الوجهات السياحية للأفارقة، بينما تصنف بنين ضمن أسهلها.
أسهل وأصعب وجهات السفر في أفريقيا بالنسبة للأفارقة - سبوتنيك عربي
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