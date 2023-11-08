https://sputnikarabic.ae/20231108/أمريكا-تتخلص-من-القبة-الحديدية-بإعادتها-لإسرائيل-تحت-مسمى-الدعم-العسكري-1082934326.html

أمريكا تتخلص من "القبة الحديدية" بإعادتها لإسرائيل تحت مسمى "الدعم العسكري"

أمريكا تتخلص من "القبة الحديدية" بإعادتها لإسرائيل تحت مسمى "الدعم العسكري"

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تقديم الدعم العسكري لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، رغم سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 26 ألف جريح من الفلسطينيين. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T11:12+0000

2023-11-08T11:12+0000

2023-11-08T11:12+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102217/55/1022175540_0:476:5458:3546_1920x0_80_0_0_6bdfea0afe464a1644ee44b729fc5d7c.jpg

ورغم أن الحرب دخلت شهرها الثاني إلا أن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها المعلنة، التي تشمل منع إطلاق الصواريخ من القطاع على المدن الإسرائيلية، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية استنزاف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية المعروفة بـ"القبة الحديدية".ورغم أن "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض الكثير من الصواريخ، إلا أن فشلها في اعتراض بعض الصواريخ يمثل تحديا كبيرا لإسرائيل، التي روجت لتلك المنظومة على أن كفاءتها منقطعة النظير.وشهدت الليلة قبل الماضية، قصورا جديدا لـ"القبة الحديدية" تمثل في سقوط أحد صواريخها الاعتراضية في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب بعدما فشل في اعتراض أحد صواريخ الفصائل الفلسطينية.وقال الجيش الإسرائيلي إن السبب في فشل المنظومة يرجع لوجود خلل تقني، وأنه فتح تحقيقا للتعرف على ملابساته.ويمثل الحادث أنباء سيئة لإسرائيل التي كانت تروج لـ"القبة الحديدية" على أنها منظومة دفاعية ذات كفاءة عالية جعلت العديد من الدول يفكر في الحصول عليها في الماضي.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، أنها بصدد تزويد إسرائيل بعدد من منظومات "القبة الحديدية" لتعزيز دفاعاتها الجوية.ورغم أن الإعلان الأمريكي يأتي في سياق الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، إلا أن هناك تفاصيل أخرى تتعلق بهذه المنظومات الدفاعية، التي اشترتها واشنطن، قبل سنوات.ففي عام 2020، اشترت واشنطن عددا من منظومات "القبة الحديدية" من إسرائيل لدمجها مع نظام دفاعها الجوي، لكن تلك الصفقة رفضها العديد من قادة الجيش الأمريكي، حسبما ذكر تقرير سابق لموقع "بريكينغ ديفينس"، الذي أشار إلى أنهم طالبوا بلادهم بالتخلي عنها وتحويلها إلى دولة أخرى أو إعادتها إلى تل أبيب.وبحسب التقرير، فإن قادة بارزين في الجيش الأمريكي طالبوا بإعادة تقييم جدوى استخدام "القبة الحديدية" خلال مناقشة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024.ولفت التقرير إلى أن شراء واشنطن لـ"القبة الحديدية" كان مخالفا لتوصيات قادة الدفاع الجوي الأمريكي، وأن الحصول عليها كان أمرا مفاجئا بالنسبة لهم.ومع استمرار الحرب على غزة، ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد استغلت الفرصة للتخلص من منظومات "القبة الحديدية"، التي حصلت عليها في السابق، بإعادتها إلى إسرائيل تحت مسمى "الدعم العسكري".ويستمر التصعيد بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، وشمل ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل.ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا لقطاع غزة راح ضحيته أكثر من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى نحو 25 ألف جريح، منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى يوم الاثنين 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وصلت إلى 347 جنديا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، في وقت سابق إن إسرائيل لن تكون قادرة على القيام بعملية طويلة الأمد ضد حركة "حماس" الفلسطينية في غزة، وتابع: "يجب أن تكتمل خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة"، محذرا من نفاد الوقت لتنفيذ مهمة الجيش في غزة حرصا على علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية".

https://sputnikarabic.ae/20231106/لحظة-سقوط-صاروخ-من-القبة-الحديدية-بشكل-خاطئ-والجيش-الإسرائيلي-يعلق-فيديو-1082864534.html

https://sputnikarabic.ae/20231107/الولايات-المتحدة-تعلن-عن-دعم-عسكري-جديد-لإسرائيل-1082922847.html

https://sputnikarabic.ae/20200803/الولايات-المتحدة-ترسل-طائرة-لنقل-القبة-الحديدية-الإسرائيلية-إلى-واشنطن--1046171098.html

https://sputnikarabic.ae/20230328/لماذا-يجب-أن-يتخلى-الجيش-الأمريكي-عن-القبة-الحديدية-1075255708.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى