https://sputnikarabic.ae/20231108/إسرائيل-تعتزم-دفع-تعويضات-للمزارعين-شمالي-وجنوبي-البلاد-إثر-الحرب-على-غزة-1082956210.html
إسرائيل تعتزم دفع تعويضات للمزارعين شمالي وجنوبي البلاد إثر الحرب على غزة
إسرائيل تعتزم دفع تعويضات للمزارعين شمالي وجنوبي البلاد إثر الحرب على غزة
تعتزم السلطات الإسرائيلية دفع تعويضات للمزارعين شمالي وجنوبي البلاد، إثر استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T16:07+0000
2023-11-08T16:07+0000
2023-11-08T16:07+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة الإسرائيلية تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنتي الاقتصاد والمالية في الكنيست، بوضع خطة لتعويض المزارعين المتضررين من الحرب على غزة.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، بأنه سيتم تعويض المزارعين في مناطق الشمال الإسرائيلي لمسافة 9 كم من الحدود مع لبنان، والمزارعين الإسرائيليين في الجنوب لمسافة 7 كم من الحدود مع قطاع غزة.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، وقوع إصابتين بين جنود الجيش الإسرائيلي، واحدة بسيطة والأخرى متوسطة، وذلك خلال تبادل إطلاق نار شمالي البلاد مع عناصر "حزب الله" اللبناني.وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، اليوم الأربعاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية، مؤكدًا وقوع عدة إصابات فيها، وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة"، بحسب قناة "المنار".يأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من إعلان الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "أطراف الناقورة ومنطقة اللبونة تعرضتا لقصف مدفعي معادٍ"، مشيرة إلى أن "مدفعية العدو الإسرائيلي أطلقت أيضا ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدة ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا جنوبي البلاد".ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/حماس-تحث-أمريكا-على-التوقف-عن-التفكير-في-أوهام-حكم-غزة-1082955099.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعتزم دفع تعويضات للمزارعين شمالي وجنوبي البلاد إثر الحرب على غزة
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تعتزم السلطات الإسرائيلية دفع تعويضات للمزارعين شمالي وجنوبي البلاد، إثر استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة الإسرائيلية تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية ولجنتي الاقتصاد والمالية في الكنيست، بوضع خطة لتعويض المزارعين المتضررين من الحرب على غزة.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، بأنه سيتم تعويض المزارعين في مناطق الشمال الإسرائيلي لمسافة 9 كم من الحدود مع لبنان، والمزارعين الإسرائيليين في الجنوب لمسافة 7 كم من الحدود مع قطاع غزة.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، وقوع إصابتين
بين جنود الجيش الإسرائيلي، واحدة بسيطة والأخرى متوسطة، وذلك خلال تبادل إطلاق نار شمالي البلاد مع عناصر "حزب الله" اللبناني.
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، اليوم الأربعاء، استهداف قوة مشاة إسرائيلية، مؤكدًا وقوع عدة إصابات فيها، وقال الحزب، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة"، بحسب قناة "المنار".
يأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من إعلان الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، أن "أطراف الناقورة ومنطقة اللبونة تعرضتا لقصف مدفعي معاد
ٍ"، مشيرة إلى أن "مدفعية العدو الإسرائيلي أطلقت أيضا ثلاث قذائف
على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدة ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا جنوبي البلاد".
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.