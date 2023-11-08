https://sputnikarabic.ae/20231108/إسرائيل-تعلن-تصفية-المسؤول-عن-صناعة-الأسلحة-في-حماس-1082932300.html

إسرائيل تعلن تصفية المسؤول عن صناعة الأسلحة في "حماس"

إسرائيل تعلن تصفية المسؤول عن صناعة الأسلحة في "حماس"

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، استهداف محسن أبو زينة، الذي وصفته بأنه "رئيس قسم صناعة الأسلحة" لدى حركة "حماس" الفلسطينية. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T09:29+0000

2023-11-08T09:29+0000

2023-11-08T09:29+0000

طوفان الأقصى

أخبار قطاع غزة

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081810732_0:159:2936:1811_1920x0_80_0_0_1eebf0fc05f20d5ff8092c5a75d7c1ba.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قامت طائرة حربية، بتوجيهات استخبارية من جهازي "الشاباك" و"أمان"، باستهداف محسن أبو زينة، الذي كان يشغل منصب رئيس مديرية الصناعات والأسلحة التابعة لحماس".وأضاف البيان أن "أبو زينة كان أحد قادة حماس المتخصصين في إنتاج الذخائر، وخاصة إنتاج راجمة صواريخ استراتيجية لمقاتلي الحركة".وفي ذات السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف خلية خططت لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات على قواته، وقال: "وجّه مُقاتلونا طائرة هاجمت الخلية وقضت على عدد من الإرهابيين".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق حركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا على القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة، جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231107/الخارجية-الأمريكية-غزة-أرض-فلسطينية-وستبقى-كذلك-ونحن-لا-ندعم-إعادة-احتلالها-1082921927.html

أخبار قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار