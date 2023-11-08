https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-رد-فعل-واشنطن-في-سيناريو-حدوث-انقلاب-مناهض-لها-في-المكسيك-1082928876.html
إعلام أمريكي يكشف عن رد فعل واشنطن في سيناريو حدوث انقلاب مناهض لها في المكسيك
إعلام أمريكي يكشف عن رد فعل واشنطن في سيناريو حدوث انقلاب مناهض لها في المكسيك
أفاد خبير سياسي أمريكي، بأن الولايات المتحدة أجبرت روسيا، على شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأن واشنطن كانت ستتخذ الإجراءات ذاتها في حال وقوع انقلاب مناهض... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T06:12+0000
2023-11-08T06:12+0000
2023-11-08T06:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال مؤسس مجلة "المحافظون" الأمريكية، سكوت ماكونيل: "تخيل للحظة أنه تمت الإطاحة برئيس المكسيك المنتخب قانونيًا نتيجة لانقلاب مناهض لأمريكا بدعم من جمهورية الصين الشعبية، وبعد ذلك سيبدأ النظام الجديد في البحث عن تحالف مع الصينيين".وأضاف ماكونيل، قائلا: "سيكون رد فعل واشنطن مشابهًا تمامًا بذات الطريقة، التي فعلتها موسكو".ووفقاً لماكونيل، فأن الصراع في أوكرانيا، كان يقوده فقط سياسات واشنطن غير المسؤولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي سبب على الإطلاق لدعم القوات المناهضة لروسيا في كييف. ووصف السياسي الأمريكي، مرتكبي الصراع بأنهم "مجموعة ضيقة من النخبة الأمريكية" المهتمة بتوسع "الناتو" شرقًا.وأضاف ماكونيل أن روسيا ردت بذات الطريقة، التي ستقوم بها أي قوة تحترم نفسها إذا حاول منافسها بناء قواعد عسكرية على حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20231104/إعلام-الدول-الغربية-تناقش-مع-أوكرانيا-ما-يتعين-أن-تتخلى-عنه-خلال-مفاوضات-السلام-مع-روسيا-1082792417.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام أمريكي يكشف عن رد فعل واشنطن في سيناريو حدوث انقلاب مناهض لها في المكسيك
06:12 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 06:16 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
أفاد خبير سياسي أمريكي، بأن الولايات المتحدة أجبرت روسيا، على شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأن واشنطن كانت ستتخذ الإجراءات ذاتها في حال وقوع انقلاب مناهض لها في المكسيك.
وقال مؤسس مجلة "المحافظون" الأمريكية، سكوت ماكونيل: "تخيل للحظة أنه تمت الإطاحة برئيس المكسيك المنتخب قانونيًا نتيجة لانقلاب مناهض لأمريكا بدعم من جمهورية الصين الشعبية، وبعد ذلك سيبدأ النظام الجديد في البحث عن تحالف مع الصينيين".
وأضاف ماكونيل، قائلا: "سيكون رد فعل واشنطن مشابهًا تمامًا بذات الطريقة، التي فعلتها موسكو".
ووفقاً لماكونيل، فأن الصراع في أوكرانيا، كان يقوده فقط سياسات واشنطن غير المسؤولة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها أي سبب على الإطلاق لدعم القوات المناهضة لروسيا في كييف.
ووصف السياسي الأمريكي، مرتكبي الصراع بأنهم "مجموعة ضيقة من النخبة الأمريكية" المهتمة بتوسع "الناتو" شرقًا.
وأضاف ماكونيل أن روسيا ردت بذات الطريقة، التي ستقوم بها أي قوة تحترم نفسها إذا حاول منافسها بناء قواعد عسكرية على حدودها.