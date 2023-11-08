https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-عبء-أوكراني-جديد-قادم-إلى-أوروبا-1082931019.html

إعلام أمريكي يكشف عن "عبء أوكراني" جديد مقبل على أوروبا

إعلام أمريكي يكشف عن "عبء أوكراني" جديد مقبل على أوروبا

كشفت صحيفة غربية في تقرير لها أن أوكرانيا، باتت تشكل مشكلة خطيرة بالنسبة للدول الأوروبية. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T08:15+0000

2023-11-08T08:15+0000

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العالم

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ونشرت الصحيفة الأمريكية، تقريرا أشارت فيه، أنه مع إغلاق باب "الناتو" أمام أوكرانيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي حتمًا أن يتحمل عبئا أكبر بالنسبة لمستقبل أوكرانيا.ولفت التقرير إلى أن أفكار السياسيين الأوروبيين حول انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، تتراجع كل يوم كلما كثر الحديث عن هذا الأمر، حيث أصبح تنفيذ هذه المبادرة أكثر صعوبة.وتابع التقرير أن التضامن مع أوكرانيا والاعتبارات الجيوسياسية تتواصل، لكن مع تزايد وضوح عواقب توسيع الاتحاد الأوروبي وضم أوكرانيا، فإن قوى الشك والتباطؤ في المجتمع ستزيد.وخلص التقرير إلى أن التشاؤم يتزايد في أوروبا، بشأن التوسيع السريع الذي يشهده الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ضوء احتمالات انضمام أوكرانيا، المدمرة إليه.

https://sputnikarabic.ae/20231106/مجلة-تكشف-عن-المصيبة-التي-ستحل-بدول-معينة-في-حال-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1082856402.html

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