عربي
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-غربي-زيلينسكي-مهووس-ومنفصل-عن-الواقع--1082946315.html
إعلام غربي: زيلينسكي "مهووس" ومنفصل عن الواقع
إعلام غربي: زيلينسكي "مهووس" ومنفصل عن الواقع
ذكر موقع بريطاني أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يرفض مواجهة الحقيقة ويطالب القوات المسلحة الأوكرانية بالانتصار. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T13:45+0000
2023-11-08T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وأشار موقع "UnHerd" البريطاني، في تقريره، إلى أنه "يتم تصوير زيلينسكي على أنه يائس بالفعل كزعيم مهووس وبعيد المنال يندفع ذهابًا وإيابًا في مخبأه، مطالبًا بانتصار عسكري غير مشروط، على الرغم من أن الجميع يدرك جيدًا أن هذا مستحيل".ولفت التقرير إلى أنه "في الوضع الحالي، ليس لدى كييف خيارات كثيرة للمناورة، حيث من الواضح بالفعل أن فترة الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من نهايتها وعندما يحدث هذا أخيرا، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي من سد الفجوة التي خلفتها واشنطن ولن يرغب في القيام بذلك".ويخلص المقال إلى أنه "لن يكون أمام أوكرانيا خيار سوى بدء المفاوضات بشأن هدنة إن لم يكن اتفاق سلام كامل، والذي سيتضمن بالتأكيد تسوية إقليمية مع روسيا".وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231108/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-شرخ-بين-قيادات-أوكرانيا-لوقف-الهجمات-الحمقاء-على-خط-الجبهة-1082943346.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام غربي: زيلينسكي "مهووس" ومنفصل عن الواقع

13:45 GMT 08.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكر موقع بريطاني أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يرفض مواجهة الحقيقة ويطالب القوات المسلحة الأوكرانية بالانتصار.
وأشار موقع "UnHerd" البريطاني، في تقريره، إلى أنه "يتم تصوير زيلينسكي على أنه يائس بالفعل كزعيم مهووس وبعيد المنال يندفع ذهابًا وإيابًا في مخبأه، مطالبًا بانتصار عسكري غير مشروط، على الرغم من أن الجميع يدرك جيدًا أن هذا مستحيل".
ولفت التقرير إلى أنه "في الوضع الحالي، ليس لدى كييف خيارات كثيرة للمناورة، حيث من الواضح بالفعل أن فترة الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من نهايتها وعندما يحدث هذا أخيرا، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي من سد الفجوة التي خلفتها واشنطن ولن يرغب في القيام بذلك".
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي سابق يكشف عن شرخ بين قيادات أوكرانيا "لوقف الهجمات الحمقاء" على خط الجبهة
12:38 GMT
ويخلص المقال إلى أنه "لن يكون أمام أوكرانيا خيار سوى بدء المفاوضات بشأن هدنة إن لم يكن اتفاق سلام كامل، والذي سيتضمن بالتأكيد تسوية إقليمية مع روسيا".
وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Огонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو09:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала