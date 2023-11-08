https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-غربي-زيلينسكي-مهووس-ومنفصل-عن-الواقع--1082946315.html

إعلام غربي: زيلينسكي "مهووس" ومنفصل عن الواقع

إعلام غربي: زيلينسكي "مهووس" ومنفصل عن الواقع

ذكر موقع بريطاني أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يرفض مواجهة الحقيقة ويطالب القوات المسلحة الأوكرانية بالانتصار. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T13:45+0000

2023-11-08T13:45+0000

2023-11-08T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأشار موقع "UnHerd" البريطاني، في تقريره، إلى أنه "يتم تصوير زيلينسكي على أنه يائس بالفعل كزعيم مهووس وبعيد المنال يندفع ذهابًا وإيابًا في مخبأه، مطالبًا بانتصار عسكري غير مشروط، على الرغم من أن الجميع يدرك جيدًا أن هذا مستحيل".ولفت التقرير إلى أنه "في الوضع الحالي، ليس لدى كييف خيارات كثيرة للمناورة، حيث من الواضح بالفعل أن فترة الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية تقترب من نهايتها وعندما يحدث هذا أخيرا، لن يتمكن الاتحاد الأوروبي من سد الفجوة التي خلفتها واشنطن ولن يرغب في القيام بذلك".ويخلص المقال إلى أنه "لن يكون أمام أوكرانيا خيار سوى بدء المفاوضات بشأن هدنة إن لم يكن اتفاق سلام كامل، والذي سيتضمن بالتأكيد تسوية إقليمية مع روسيا".وبدأت كييف ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل الأراضي التي انضمت إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20231108/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-شرخ-بين-قيادات-أوكرانيا-لوقف-الهجمات-الحمقاء-على-خط-الجبهة-1082943346.html

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