https://sputnikarabic.ae/20231108/إيران-إسرائيل-اعترفت-بامتلاكها-سلاحا-نوويا-وحان-الوقت-كي-يقف-الجميع-أمام-هذه-الوقاحة-1082932000.html

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا وحان الوقت كي يقف الجميع أمام هذه "الوقاحة"

إيران: إسرائيل اعترفت بامتلاكها سلاحا نوويا وحان الوقت كي يقف الجميع أمام هذه "الوقاحة"

أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ضرورة الإدانة العالمية لتصريحات السلطات الإسرائيلية بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T09:14+0000

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وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن "مسؤولا في الكيان الصهيوني اعترف مرة أخرى، بحيازتهم لأسلحة نووية، والأهم من ذلك أنه من خلال تهديده لشعب غزة المظلوم والأبرياء، تحدى أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأَضاف إسلامي أنه "على الرغم من استنكار بعض الحكومات وإدانتها لهذا العمل، إلا أن الوقت قد حان لكي تخرج المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، عن صمتها أمام هذه الوقاحة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، قد صرّح بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.وردًا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات".كما أعرب إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".ومرّ 32 يوما منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل ونحو 26 ألف مصاب، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 155 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

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