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https://sputnikarabic.ae/20231108/ارتفاع-حصيلة-قتلى-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-10569-بينهم-4324-طفلا-1082935732.html
ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10569 بينهم 4324 طفلا
ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10569 بينهم 4324 طفلا
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T11:16+0000
2023-11-08T11:20+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي من مستشفى "الشفاء" في غزة: "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي) بلغت 10569 شهيدا وإصابة 26475 آخرين".وأضاف القدرة أن "من بين الشهداء 4324 طفلا و2823 امرأة".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه، ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".وحذرت الوزارة الفلسطينية، من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لبعض المستشفيات ويطلب إخلاءها فوراً"، الأمر الذي "يعرض حياة المرضى والجرحى لخطر الموت"، بحسب قول الوزارة.كما طالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الصحية وتأمين حركة مركبات الإسعاف ووقف تهديد المستشفيات".ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع الجيش الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/إسرائيل-تكشف-عن-الجهة-التي-ستحكم-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1082933591.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10569 بينهم 4324 طفلا

11:16 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 08.11.2023)
© AFP 2023القصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.
القدس - سبوتنيك. وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي من مستشفى "الشفاء" في غزة: "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي) بلغت 10569 شهيدا وإصابة 26475 آخرين".
وأضاف القدرة أن "من بين الشهداء 4324 طفلا و2823 امرأة".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أفادت، أمس الثلاثاء، بأنه "لا يزال عشرات الشهداء والمصابين على الطرقات بين محافظات شمال قطاع غزة وجنوبه، ولا يسمح الاحتلال بوصول سيارات الإسعاف لإخلائهم".
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
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وحذرت الوزارة الفلسطينية، من أن "الاحتلال الإسرائيلي يكرر تهديده لبعض المستشفيات ويطلب إخلاءها فوراً"، الأمر الذي "يعرض حياة المرضى والجرحى لخطر الموت"، بحسب قول الوزارة.
كما طالبت الوزارة "الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الصحية وتأمين حركة مركبات الإسعاف ووقف تهديد المستشفيات".
ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع الجيش الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.
وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
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