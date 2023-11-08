https://sputnikarabic.ae/20231108/اعتصام-جماهيري-للجبهة-الديمقراطية-لتحرير-فلسطين-أمام-مقر-الإسكوا-في-بيروت-صور-1082956536.html

اعتصام جماهيري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام مقر "الإسكوا" في بيروت... صور

اعتصام جماهيري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمام مقر "الإسكوا" في بيروت... صور

شهد محيط مقر الأمم المتحدة في وسط بيروت "إسكوا"، اعتصامًا جماهيريًا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعمًا للمقاومة. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T16:19+0000

2023-11-08T16:19+0000

2023-11-08T16:19+0000

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وأعلنت الجبهة الديمقراطية عن رؤيتها السياسية لكيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي - الأميركي المستدام، والتعاطي مع التحديات الراهنة.وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، خلال كلمة له، إن "ما يرتكبه العدو الصهيوني يفوق في بشاعته ما ارتُكب في كل الحروب السابقة، خاصة لجهة استهداف المدنيين".ودعا أحرار العالم إلى مواصلة تحركاتهم دعمًا لغزة، ومن أجل وقف العدوان والجرائم.وفي السياق نفسه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، علي فيصل، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الاعتداءات على قطاع غزة تندرج في سياق مخطط حكومة التطرف اليميني المغطاة والمحمية من السياسة الأمريكية، التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني من بوابة توسيع دائرة الاستيطان في الضفة، وضم معظم الكتل الاستيطانية لإسرائيل وترحيل أبناء الضفة إلى الأردن، وأيضًا ارتكاب المجازر والمحارق بحق أهلنا في قطاع غزة، لفرض التهجير منها إلى سيناء، وهذا يعتبر ارتكاب فعل نكبة جديدة للشعب الفلسطيني بعد 75 عامًا من النكبة الأولى".وأضاف أن "الجبهة الديمقراطية أطلقت مبادرة ورؤية سياسية من أجل إرسال رسالة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، أن إدارة قطاع غزة والضفة الفلسطينية هي إدارة فلسطينية وشأن فلسطيني داخلي، ولا تسمح بسيناريوهات هوليودية موهومة قائمة على أساس استباحة السيادة والحقوق الوطنية الفلسطينية".وأكد فيصل أن "الرسالة واضحة، أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال على أرضنا في الضفة وغزة والقدس، وطالما بقيت سياسة المحارق والقتل، وطالما سعت أمريكا وإسرائيل والمطبعين العرب إلى تغيير خارطة المنطقة لبناء شرق أوسطي جديد، هذا لن يحصل وسيفشل الآن، وغزة ستتحول مقبرة للغزاة ومقبرة للمشاريع الأمريكية والإسرائيلية".وأشار إلى أن "المبادرة تنص على وقف المجازر والمحارق ووقف إطلاق النار وفتح المعابر وفك الحصار عن شعبنا الفلسطيني، ودعَونا للوصول إلى حل سياسي ينعقد على أساس مؤتمر دولي للدول الخمس الكبرى بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بوفد فلسطيني موحد، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".وتابع: "دعَونا أيضًا في رسالتنا اليوم إلى مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي، لأنها سياسة تقوم على العدوان والقتل والإعدامات المباشرة لأطفالنا وشعبنا".وشدد فيصل على أن "الأمن والاستقرار في العالم مرهون بتراجع أمريكا وإسرائيل عن هذه السياسة، لأنهم يشكلون الخطر الأكبر على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، شاكرًا "الموقف الروسي والصيني والإيراني وموقف الدول العربية التي تدعمنا في سوريا والجزائر والكويت واليمن، ودول أمريكا اللاتينية والمقاومة اللبنانية في جنوب لبنان، وكل المقاومات التي تواجه القواعد الأمريكية في سوريا والعراق".من جهته، قال أحد المشاركين: "نحن هنا اليوم لنطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن تتحمل مسؤولية حماية شعبنا".ومن ضمن نص الرؤية السياسية المقدمة من الجبهة الديمقراطية إلى الفصائل الفلسطينية وإلى الرأي العام الفلسطيني، الإعلان فورًا عن وقف إطلاق نار شامل ومستدام، وإنشاء آلية دولية لمراقبة التزام الأطراف كافة، والعمل على تنفيذ خطوات متزامنة لضمان فك الحصار وتزويد السكان في قطاع غزة بالغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء والخدمات الطبية والإنسانية، وإخلاء سبيل المدنيين المحتجزين في قطاع غزة، وبدء مفاوضات للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الجانبين وتبادل الجثامين.

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