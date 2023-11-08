https://sputnikarabic.ae/20231108/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-للاستخبارات-الأوكرانية-فيديو-1082930333.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T07:44+0000
2023-11-08T07:44+0000
2023-11-08T07:44+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).وأكد البيان أنه تم فتح قضية جنائية بموجب مادة الخيانة العظمى والتحقيق جار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية... فيديو
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، اعتقال عميل للاستخبارات الأوكرانية في جمهورية بورياتيا الروسية، إذ حاول إقناع العسكريين الروس بالانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، مباشرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان للمكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنشطة أحد المتواطئين مع الاستخبارات الأوكرانية، على أراضي جمهورية بورياتيا، إذ حاول استمالة العسكريين الروس للانتقال إلى جانب القوات الأوكرانية، عقب وصولهم إلى منطقة العملية الخاصة".
وأشار البيان إلى أن المعتقل استخدم معلومات كاذبة كحجج، بهدف تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية، كما وعد الفارين من الخدمة بتنظيم اتصالات مع القيّمين عليه من أجهزة المخابرات الأوكرانية، وفوج "آزوف" الإرهابي (المحظور في روسيا).
وأكد البيان أنه تم فتح قضية جنائية بموجب مادة الخيانة العظمى والتحقيق جار.