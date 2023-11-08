https://sputnikarabic.ae/20231108/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-جندي-خلال-اشتباك-في-شمال-القطاع-بالإضافة-إلى-إصابة-3-آخرين-1082928049.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال اشتباك في شمال غزة وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال اشتباك في شمال غزة وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي من قواته خلال اشتباك في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T04:16+0000
2023-11-08T04:16+0000
2023-11-08T05:11+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082696565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa9c07a197ee4559b3fdc0440e4c0297.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "سقط الرائد يعقوب عوزري، جندي مشاة (28 عامًا)، من قرية شماي، في معركة في شمال قطاع غزة".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء "جولاني" وجنديان من لواء "الفرسان" بجروح خطيرة في المعركة، في شمال القطاع، مساء البارحة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-من-كتيبة-المدرعات-خلال-الاشتباكات-شمالي-غزة-1082855332.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي خلال اشتباك في شمال غزة وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة
04:16 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي من قواته خلال اشتباك في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان: "سقط الرائد يعقوب عوزري، جندي مشاة (28 عامًا)، من قرية شماي، في معركة في شمال قطاع غزة".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي من لواء "جولاني" وجنديان من لواء "الفرسان" بجروح خطيرة في المعركة، في شمال القطاع، مساء البارحة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية
بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.