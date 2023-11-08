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https://sputnikarabic.ae/20231108/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سبب-مقتل-11-جنديا-داخل-مدرعة-في-غزة-1082934036.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سبب مقتل 11 جنديا داخل مدرعة في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن سبب مقتل 11 جنديا داخل مدرعة في غزة
أنهى الجيش الإسرائيلي تحقيقا أوليا في حادث مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة من نوع "نامير"، في الأيام الأولى للمعركة البرية في غزة، أواخر الشهر الماضي. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T10:39+0000
2023-11-08T10:39+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".وأضافت القناة، نقلا عن مصدر عسكري، أن "المدرعة الحديثة أثبتت فعاليتها في أرض المعركة بنسبة 95% بعد أن فشلت الصواريخ المضادة للدروع في اختراقها بفضل منظومة "معطف الريح"، الذي يوفر حماية لها في وجه الصواريخ".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وأعلنت إسرائيل، مساء 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيلٍ وإصابة أكثر من 26 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/إسرائيل-تكشف-عن-الجهة-التي-ستحكم-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1082933591.html
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إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن سبب مقتل 11 جنديا داخل مدرعة في غزة

10:39 GMT 08.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أنهى الجيش الإسرائيلي تحقيقا أوليا في حادث مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة من نوع "نامير"، في الأيام الأولى للمعركة البرية في غزة، أواخر الشهر الماضي.
القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".
وأضافت القناة، نقلا عن مصدر عسكري، أن "المدرعة الحديثة أثبتت فعاليتها في أرض المعركة بنسبة 95% بعد أن فشلت الصواريخ المضادة للدروع في اختراقها بفضل منظومة "معطف الريح"، الذي يوفر حماية لها في وجه الصواريخ".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
إسرائيل تكشف عن الجهة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب
10:16 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل، مساء 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيلٍ وإصابة أكثر من 26 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
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Огонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو09:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
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