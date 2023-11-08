https://sputnikarabic.ae/20231108/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سبب-مقتل-11-جنديا-داخل-مدرعة-في-غزة-1082934036.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سبب مقتل 11 جنديا داخل مدرعة في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن سبب مقتل 11 جنديا داخل مدرعة في غزة
أنهى الجيش الإسرائيلي تحقيقا أوليا في حادث مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة من نوع "نامير"، في الأيام الأولى للمعركة البرية في غزة، أواخر الشهر الماضي. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T10:39+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".وأضافت القناة، نقلا عن مصدر عسكري، أن "المدرعة الحديثة أثبتت فعاليتها في أرض المعركة بنسبة 95% بعد أن فشلت الصواريخ المضادة للدروع في اختراقها بفضل منظومة "معطف الريح"، الذي يوفر حماية لها في وجه الصواريخ".ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.وأعلنت إسرائيل، مساء 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيلٍ وإصابة أكثر من 26 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/إسرائيل-تكشف-عن-الجهة-التي-ستحكم-غزة-بعد-انتهاء-الحرب-1082933591.html
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إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعلن سبب مقتل 11 جنديا داخل مدرعة في غزة
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أنهى الجيش الإسرائيلي تحقيقا أوليا في حادث مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة من نوع "نامير"، في الأيام الأولى للمعركة البرية في غزة، أواخر الشهر الماضي.
القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى
نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".
وأضافت القناة، نقلا عن مصدر عسكري، أن "المدرعة الحديثة أثبتت فعاليتها في أرض المعركة بنسبة 95% بعد أن فشلت الصواريخ المضادة للدروع في اختراقها بفضل منظومة "معطف الريح"، الذي يوفر حماية لها في وجه الصواريخ".
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان الحركة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى
" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.
وأعلنت إسرائيل، مساء 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيلٍ وإصابة أكثر من 26 ألف شخص آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 150 فلسطينيا وإصابة نحو 2000 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.