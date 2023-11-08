https://sputnikarabic.ae/20231108/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-تابعة-لـ-حزب-الله-في-لبنان-1082963199.html
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع تابعة لـ "حزب الله" في لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع تابعة لـ "حزب الله" في لبنان
قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم أهداف تابعة لـ "حزب الله" في لبنان، ردا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه إسرائيل. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T21:39+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مساء اليوم الأربعاء: "هاجمت طائرات مقاتلة قبل وقت قصير البنى التحتية الإرهابية لمنظمة حزب الله في لبنان، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة الماضية".وأضاف: "من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها مباني ومواقع عسكرية كان يعمل فيها إرهابيو التنظيم، وعدد من الوسائل التكنولوجية التي استخدمت لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.وتابع: "كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي قبل قليل خلية إرهابية في الأراضي اللبنانية كانت تعمل بالقرب من منطقة بيرنيت"، قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان.وحتى الساعة 20:20 (توقيت غرينتش)، لم يصدر تعليقا من "حزب الله" حول بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل مواطن إسرائيلي في هجوم صاروخي مضاد للدبابات قرب المنطقة الحدودية.وذكرت القناة "12"الإسرائيلية أن المواطن الإسرائيلي مائير مويال (55 عاما) من مستوطنة كريات شمونة، شمالي البلاد، قُتل بهجوم صاروخي مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية، أمس الثلاثاء.وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، بأن المواطن الإسرائيلي قتُل خلال قيامه بمهام (لم تذكرها) لصالح الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وقوع إصابتين بين جنود الجيش الإسرائيلي، واحدة بسيطة والأخرى متوسطة، وذلك خلال تبادل إطلاق نار شمالي البلاد مع عناصر "حزب الله" اللبناني.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/مقتل-إسرائيلي-مدني-في-هجوم-صاروخي-مضاد-للدبابات-على-الحدود-اللبنانية-1082958963.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يهاجم مواقع تابعة لـ "حزب الله" في لبنان
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قال الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم أهداف تابعة لـ "حزب الله" في لبنان، ردا على إطلاق قذائف صاروخية تجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مساء اليوم الأربعاء: "هاجمت طائرات مقاتلة قبل وقت قصير البنى التحتية الإرهابية لمنظمة حزب الله في لبنان، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة الماضية".
وأضاف: "من بين الأهداف التي تم الهجوم عليها مباني ومواقع عسكرية كان يعمل فيها إرهابيو التنظيم، وعدد من الوسائل التكنولوجية التي استخدمت لتوجيه الإرهاب ضد دولة إسرائيل"، على حد تعبيره.
وتابع: "كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي قبل قليل خلية إرهابية في الأراضي اللبنانية كانت تعمل بالقرب من منطقة بيرنيت"، قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وحتى الساعة 20:20 (توقيت غرينتش)، لم يصدر تعليقا من "حزب الله" حول بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل مواطن إسرائيلي
في هجوم صاروخي مضاد للدبابات قرب المنطقة الحدودية.
وذكرت القناة "12"الإسرائيلية أن المواطن الإسرائيلي مائير مويال (55 عاما) من مستوطنة كريات شمونة، شمالي البلاد، قُتل بهجوم صاروخي مضاد للدبابات على الحدود اللبنانية، أمس الثلاثاء.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني، بأن المواطن الإسرائيلي قتُل خلال قيامه بمهام (لم تذكرها) لصالح الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وقوع إصابتين بين جنود الجيش الإسرائيلي، واحدة بسيطة والأخرى متوسطة، وذلك خلال تبادل إطلاق نار شمالي البلاد مع عناصر "حزب الله" اللبناني.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.