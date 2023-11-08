https://sputnikarabic.ae/20231108/الخارجية-الأمريكية-الشتاء-المقبل-سيكون-أكثر-صعوبة-لأوكرانيا-من-السابق-1082959145.html

الخارجية الأمريكية: الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة لأوكرانيا من السابق

الخارجية الأمريكية: الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة لأوكرانيا من السابق

صرّح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، اليوم الأربعاء، أن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء الذي سبقه. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T17:34+0000

2023-11-08T17:34+0000

2023-11-08T17:35+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

قال بيات، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء السابق".ووفقا له، انخفضت قدرة التوليد في أوكرانيا بنحو النصف منذ بداية الصراع.وأشار بيات إلى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها في "مجموعة السبع"، تعمل على مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على أمن الطاقة.وفي أغسطس/ آب الماضي، لم يستبعد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن يكون الشتاء المقبل صعبًا على نظام الطاقة في البلاد. وذكر أيضًا أن أوكرانيا تلقت الأموال اللازمة لدخول موسم التدفئة، وذكرت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينرغو" أنها تخطط لإصلاح عدد قياسي من وحدات محطات الطاقة في أوكرانيا، قبل بدء موسم التدفئة المقبل.وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية، في رد على سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا، ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".

https://sputnikarabic.ae/20231108/الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تحذر-من-نفاد-الأموال-المخصصة-لدعم-ميزانية-أوكرانيا-1082956922.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية