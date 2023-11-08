https://sputnikarabic.ae/20231108/الخارجية-الأمريكية-الشتاء-المقبل-سيكون-أكثر-صعوبة-لأوكرانيا-من-السابق-1082959145.html
الخارجية الأمريكية: الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة لأوكرانيا من السابق
الخارجية الأمريكية: الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة لأوكرانيا من السابق
صرّح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، اليوم الأربعاء، أن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء الذي سبقه. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T17:34+0000
2023-11-08T17:34+0000
2023-11-08T17:35+0000
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قال بيات، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء السابق".ووفقا له، انخفضت قدرة التوليد في أوكرانيا بنحو النصف منذ بداية الصراع.وأشار بيات إلى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها في "مجموعة السبع"، تعمل على مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على أمن الطاقة.وفي أغسطس/ آب الماضي، لم يستبعد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن يكون الشتاء المقبل صعبًا على نظام الطاقة في البلاد. وذكر أيضًا أن أوكرانيا تلقت الأموال اللازمة لدخول موسم التدفئة، وذكرت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينرغو" أنها تخطط لإصلاح عدد قياسي من وحدات محطات الطاقة في أوكرانيا، قبل بدء موسم التدفئة المقبل.وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية، في رد على سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا، ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20231108/الوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-تحذر-من-نفاد-الأموال-المخصصة-لدعم-ميزانية-أوكرانيا-1082956922.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة لأوكرانيا من السابق
17:34 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 17:35 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
صرّح مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، اليوم الأربعاء، أن الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء الذي سبقه.
قال بيات، خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "الشتاء المقبل سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لأوكرانيا من الشتاء السابق".
ووفقا له، انخفضت قدرة التوليد في أوكرانيا بنحو النصف منذ بداية الصراع.
وأشار بيات إلى أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها في "مجموعة السبع"، تعمل على مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على أمن الطاقة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، لم يستبعد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن يكون الشتاء المقبل صعبًا على نظام الطاقة في البلاد. وذكر أيضًا أن أوكرانيا تلقت الأموال اللازمة لدخول موسم التدفئة، وذكرت شركة الطاقة الوطنية "أوكرينرغو" أنها تخطط لإصلاح عدد قياسي من وحدات محطات الطاقة في أوكرانيا، قبل بدء موسم التدفئة المقبل.
وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، خلال مقابلة مع القناة 24 التلفزيونية، في رد على سؤال حول ما يجب على الأوكرانيين الاستعداد له في فصل الشتاء: "أنصح بعدم إخفاء شاحنات الطاقة بعيدًا، ولا أعتقد أنه يجب إخفاء شيء يسمح لنا بالبقاء على قيد الحياة أثناء الحرب".