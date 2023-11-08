https://sputnikarabic.ae/20231108/الخارجية-الروسية-تكشف-عن-النشاطات-الأمريكية-في-كازاخستان-1082928556.html
الخارجية الروسية تكشف عن النشاطات الأمريكية في كازاخستان
الخارجية الروسية تكشف عن النشاطات الأمريكية في كازاخستان
كشف مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول توسيع نفوذها في كازاخستان،... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T05:17+0000
2023-11-08T05:17+0000
2023-11-08T05:25+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698853_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_4de8aa274c96b791254cd03a80eb3354.jpg
وجاء في تصريحات ستيرنيك: "منذ عام 2006، تقوم بتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين وفقًا لمعايير "الناتو"، والتي تفي بمعايير إعداد الوحدات للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لذلك، من غير الصحيح الحديث عن فتح مركز للـ"ناتو" في كازاخستان".وأضاف، قائلا: "وفي الوقت ذاته، من الواضح أن الجانب الأمريكي يحاول "الترويج" لنفسه بمثل هذه الإجراءات لصالح توسيع نفوذه في كازاخستان، في برامج تدريب قوات حفظ السلام، وبالتالي الأفراد العسكريين بشكل عام".وأشار ستيرنيك إلى أنه "لا يوجد حديث عن وجود متخصصين عسكريين أمريكيين وبنية تحتية على أراضي كازاخستان".ولفت الدبلوماسي إلى أنه "علاوة على ذلك، تلتزم جميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بعدم السماح بنشر وحدات عسكرية من دول غير عضو دون اتفاق مع أطراف المعاهدة". وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الكازاخستانية، أن "مركز عمليات حفظ السلام هو مؤسسة حكومية للتعليم الإضافي للإدارة والغرض الرئيسي منه هو التدريب اللغوي وتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين للمشاركة في عمليات حفظ السلام".
https://sputnikarabic.ae/20231107/بوتين-الشركة-بين-روسيا-وكازاخستان-تتسم-بطابع-مميز-وتقوم-على-مبادئ-الاحترام-المتبادل-1082925570.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698853_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_7002236b0249abb11819ab90bae11b14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تكشف عن النشاطات الأمريكية في كازاخستان
05:17 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 05:25 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
كشف مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول توسيع نفوذها في كازاخستان، من خلال برامج تدريب لقوات حفظ السلام وللعسكريين الكازاخستانيين.
وجاء في تصريحات ستيرنيك: "منذ عام 2006، تقوم بتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين وفقًا لمعايير "الناتو"، والتي تفي بمعايير إعداد الوحدات للمشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. لذلك، من غير الصحيح الحديث عن فتح مركز للـ"ناتو" في كازاخستان".
وأضاف، قائلا: "وفي الوقت ذاته، من الواضح أن الجانب الأمريكي يحاول "الترويج" لنفسه بمثل هذه الإجراءات لصالح توسيع نفوذه في كازاخستان، في برامج تدريب قوات حفظ السلام، وبالتالي الأفراد العسكريين بشكل عام".
وأشار ستيرنيك إلى أنه "لا يوجد حديث عن وجود متخصصين عسكريين أمريكيين وبنية تحتية على أراضي كازاخستان".
ولفت الدبلوماسي إلى أنه "علاوة على ذلك، تلتزم جميع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بعدم السماح بنشر وحدات عسكرية من دول غير عضو دون اتفاق مع أطراف المعاهدة".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الكازاخستانية، أن "مركز عمليات حفظ السلام هو مؤسسة حكومية للتعليم الإضافي للإدارة والغرض الرئيسي منه هو التدريب اللغوي وتدريب الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين للمشاركة في عمليات حفظ السلام".