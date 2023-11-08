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https://sputnikarabic.ae/20231108/السعودية-لا-نفكر-حاليا-في-استخدام-سلاح-النفط-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1082927593.html
السعودية: لا نفكر حاليا في استخدام "سلاح النفط" لوقف إطلاق النار في غزة
السعودية: لا نفكر حاليا في استخدام "سلاح النفط" لوقف إطلاق النار في غزة
أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية لا تبحث حاليا إمكانية استخدام سلاح النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T03:28+0000
2023-11-08T03:28+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقال الفالح لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كانت الرياض ستستخدم أدوات اقتصادية بما في ذلك سعر النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: "هذا الأمر لا يجري مناقشته اليوم. المملكة العربية السعودية تحاول تحقيق السلام من خلال المناقشات السلمية".وأضاف الفالح أن المملكة ستعقد قمتين منفصلتين مع الدول الإسلامية، والدول الأفريقية في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الحل السلمي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231107/السعودية-تعلن-احتضان-قمتين-عربية-وإسلامية-بشأن-غزة-وتأجيل-أخرى-أفريقية-1082920597.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

السعودية: لا نفكر حاليا في استخدام "سلاح النفط" لوقف إطلاق النار في غزة

03:28 GMT 08.11.2023
© Sputnik . Samir Ramadanوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر، النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر، النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Samir Ramadan
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أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية لا تبحث حاليا إمكانية استخدام سلاح النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الفالح لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كانت الرياض ستستخدم أدوات اقتصادية بما في ذلك سعر النفط للضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة: "هذا الأمر لا يجري مناقشته اليوم. المملكة العربية السعودية تحاول تحقيق السلام من خلال المناقشات السلمية".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
السعودية تعلن احتضان قمتين عربية وإسلامية بشأن غزة وتأجيل أخرى أفريقية
أمس, 18:10 GMT
وأضاف الفالح أن المملكة ستعقد قمتين منفصلتين مع الدول الإسلامية، والدول الأفريقية في الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الحل السلمي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس"، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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