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السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تجاوزت علنا قيود معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تجاوزت علنا قيود معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تجاوزت علنًا القيود المفروضة بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا،... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال السفير الروسي في بيان: "لم يكن لدى واشنطن خطط لمحادثة جوهرية. كانت تؤمن بخطورة نفوذها، وسارعت في عملية توسيع حلف الناتو عن طريق تجاوز قيود معاهدة القوات المسلحة التقليدية بشكل علني، وأخيرًا، اشتركت في حرب هجينة ضد روسيا على يد الأوكرانيين".وأضاف أنه حتى الاحتفاظ الرسمي بمشاركة موسكو في المعاهدة في مثل هذه الظروف كان غير مقبول من وجهة نظر مصالح روسيا الوطنية.وتابع الدبلوماسي الروسي: "مع قرار الانسحاب [من المعاهدة]، ترسل روسيا إشارة واضحة: أن محاولات بناء الأمان العسكري في أوروبا دون مراعاة مخاوفنا محكومة بالفشل. حان الوقت للأمريكيين وحلفائهم أن يتوقفوا عن المبالغة في تقدير قوتهم".وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، أكملت روسيا إجراءات الانسحاب من معاهدة معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في المعاهدة عام 2007 احتجاجًا على رفض دول حلف شمال الأطلسي التصديق على نسخة المعاهدة المعدلة لعام 1999. وفي وقت سابق هذا العام، قالت وزارة الخارجية الروسية إن انضمام فنلندا إلى الناتو وتقديم السويد لطلب عضوية كانا "القشة الأخيرة" التي جعلت انسحاب روسيا من المعاهدة أمرًا لا مفر منه.يشار إلى أنه تم توقيع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، في باريس عام 1990 من قبل ممثلين عن 16 دولة عضو في حلف الناتو وست دول في حلف وارسو، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 1992.وجاءت المعاهدة بفرض قيود على أنواع كبيرة من المعدات العسكرية التقليدية في أوروبا ونصت على تدمير الأسلحة الفائضة.

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