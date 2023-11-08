الصين تنجح بزراعة الخس والطماطم في "الفضاء"... صور وفيديو
© Photo / ESA/NASAرائد الفضاء الفرنسي توما بيسشي، ورائدة الفضاء في "ناسا" بيجي ويتسون، يأكلان الخس الذي تم زراعته على متن محطة الفضاء الدولية
© Photo / ESA/NASA
تمكن طاقم مهمة "شنتشو 16" الصينية من زراعة الخضروات على متن محطة "تيانغونج" الفضائية، ضمن جزء من خطط استكشاف الفضاء في المستقبل.
وذكرت مجلة علمية بأن قائد المهمة، جينغ هاي بنغ، عمل برفقة، تشو يانغ تشو، وجوي هاي تشاو، على متن "تيانغونغ" على زراعة الخس والطماطم قبل عودتهم بنجاح إلى الأرض، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبحسب مجلة علمية، أمضى جينغ ورفاقه وقتًا في زراعة الخضار باستخدام مجموعتين من المعدات المتخصصة، حيث بدأت العملية الأولى في يونيو/ حزيران وحصدت أربع دفعات من الخس، وتم تشغيل المحطة الثانية في أغسطس/ آب، لزراعة الطماطم الكرزية والبصل الأخضر.
وأنشأ المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء نسخا طبق الأصل على الأرض، ما يسمح للباحثين بمقارنة النتائج وتحليل الاختلافات بشكل أكثر دقة لكيفية نمو النباتات في الفضاء وعلى الأرض.
وقال الباحثون إن هذا جزء من خطة طويلة المدى للمساعدة في استكشاف الفضاء السحيق.
China successfully grows lettuce and tomatoes aboard Tiangong space stationhttps://t.co/7yAR2QBhwN#science #today— Pure Science 🔭🔬🧪🚀🧬🦖 (@Pur3Science) November 6, 2023
وقال يانغ رينزي، الباحث من المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء، لقناة "CCTV": "يعد جهاز زراعة الخضروات هذا جزءا أساسيا من نظام التحكم البيئي ودعم الحياة بالكامل "إكلس"، ويتم استخدامه في الفضاء للتحقق من التقنيات ذات الصلة. وفي المستقبل، سنركز على الزراعة السريعة والواسعة النطاق".
Watch Shenzhou-16 astronauts gardening in space pic.twitter.com/cmHTEDSdM7— Tiangong | China Space Station (@TiangongStation) September 15, 2023
وأضاف: "يمكن تطبيق النظام في مجال استكشاف الفضاء السحيق، بما في ذلك مهمات الهبوط المأهولة على سطح القمر والمريخ".
وتابع: "كجزء أساسي من نظام "إكلس"، يمكن للنباتات المزروعة من أجهزة الزراعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء لتوليد الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، ومن ثم تجديد وتنقية المياه عن طريق النتح"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
وتعمل الصين على إرسال رائدي فضاء إلى القمر قبل عام 2030، وتخطط أيضًا لبناء قاعدة قمرية، تسمى محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، في العقد المقبل.