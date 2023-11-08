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https://sputnikarabic.ae/20231108/الصين-تنجح-بزراعة-الخس-والطماطم-في-الفضاء-صور-وفيديو-1082949843.html
الصين تنجح بزراعة الخس والطماطم في "الفضاء"... صور وفيديو
الصين تنجح بزراعة الخس والطماطم في "الفضاء"... صور وفيديو
تمكن طاقم مهمة "شنتشو 16" الصينية من زراعة الخضروات على متن محطة "تيانغونج" الفضائية، ضمن جزء من خطط استكشاف الفضاء في المستقبل. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T14:38+0000
2023-11-08T14:38+0000
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الصين
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وذكرت مجلة علمية بأن قائد المهمة، جينغ هاي بنغ، عمل برفقة، تشو يانغ تشو، وجوي هاي تشاو، على متن "تيانغونغ" على زراعة الخس والطماطم قبل عودتهم بنجاح إلى الأرض، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول.وأنشأ المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء نسخا طبق الأصل على الأرض، ما يسمح للباحثين بمقارنة النتائج وتحليل الاختلافات بشكل أكثر دقة لكيفية نمو النباتات في الفضاء وعلى الأرض.وقال الباحثون إن هذا جزء من خطة طويلة المدى للمساعدة في استكشاف الفضاء السحيق.وقال يانغ رينزي، الباحث من المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء، لقناة "CCTV": "يعد جهاز زراعة الخضروات هذا جزءا أساسيا من نظام التحكم البيئي ودعم الحياة بالكامل "إكلس"، ويتم استخدامه في الفضاء للتحقق من التقنيات ذات الصلة. وفي المستقبل، سنركز على الزراعة السريعة والواسعة النطاق".وأضاف: "يمكن تطبيق النظام في مجال استكشاف الفضاء السحيق، بما في ذلك مهمات الهبوط المأهولة على سطح القمر والمريخ".وتابع: "كجزء أساسي من نظام "إكلس"، يمكن للنباتات المزروعة من أجهزة الزراعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء لتوليد الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، ومن ثم تجديد وتنقية المياه عن طريق النتح"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.وتعمل الصين على إرسال رائدي فضاء إلى القمر قبل عام 2030، وتخطط أيضًا لبناء قاعدة قمرية، تسمى محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، في العقد المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231108/طبيب-روسي-يكشف-عن-فاكهة-تبطئ-الشيخوخة-1082934646.html
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الفضاء, الصين
الفضاء, الصين

الصين تنجح بزراعة الخس والطماطم في "الفضاء"... صور وفيديو

14:38 GMT 08.11.2023
© Photo / ESA/NASAرائد الفضاء الفرنسي توما بيسشي، ورائدة الفضاء في "ناسا" بيجي ويتسون، يأكلان الخس الذي تم زراعته على متن محطة الفضاء الدولية
رائد الفضاء الفرنسي توما بيسشي، ورائدة الفضاء في ناسا بيجي ويتسون، يأكلان الخس الذي تم زراعته على متن محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Photo / ESA/NASA
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تمكن طاقم مهمة "شنتشو 16" الصينية من زراعة الخضروات على متن محطة "تيانغونج" الفضائية، ضمن جزء من خطط استكشاف الفضاء في المستقبل.
وذكرت مجلة علمية بأن قائد المهمة، جينغ هاي بنغ، عمل برفقة، تشو يانغ تشو، وجوي هاي تشاو، على متن "تيانغونغ" على زراعة الخس والطماطم قبل عودتهم بنجاح إلى الأرض، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبحسب مجلة علمية، أمضى جينغ ورفاقه وقتًا في زراعة الخضار باستخدام مجموعتين من المعدات المتخصصة، حيث بدأت العملية الأولى في يونيو/ حزيران وحصدت أربع دفعات من الخس، وتم تشغيل المحطة الثانية في أغسطس/ آب، لزراعة الطماطم الكرزية والبصل الأخضر.

وأنشأ المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء نسخا طبق الأصل على الأرض، ما يسمح للباحثين بمقارنة النتائج وتحليل الاختلافات بشكل أكثر دقة لكيفية نمو النباتات في الفضاء وعلى الأرض.
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وقال الباحثون إن هذا جزء من خطة طويلة المدى للمساعدة في استكشاف الفضاء السحيق.
وقال يانغ رينزي، الباحث من المركز الصيني لأبحاث وتدريب رواد الفضاء، لقناة "CCTV": "يعد جهاز زراعة الخضروات هذا جزءا أساسيا من نظام التحكم البيئي ودعم الحياة بالكامل "إكلس"، ويتم استخدامه في الفضاء للتحقق من التقنيات ذات الصلة. وفي المستقبل، سنركز على الزراعة السريعة والواسعة النطاق".
وأضاف: "يمكن تطبيق النظام في مجال استكشاف الفضاء السحيق، بما في ذلك مهمات الهبوط المأهولة على سطح القمر والمريخ".
وتابع: "كجزء أساسي من نظام "إكلس"، يمكن للنباتات المزروعة من أجهزة الزراعة امتصاص ثاني أكسيد الكربون في الهواء لتوليد الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي، ومن ثم تجديد وتنقية المياه عن طريق النتح"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
وتعمل الصين على إرسال رائدي فضاء إلى القمر قبل عام 2030، وتخطط أيضًا لبناء قاعدة قمرية، تسمى محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS)، في العقد المقبل.
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