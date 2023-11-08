https://sputnikarabic.ae/20231108/القوات-الروسية-تدمر-5-مقاتلات-أوكرانية-ومنظومة-إس--300---عاجل-1082944453.html
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية ومنظومة "إس- 300"
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية ومنظومة "إس- 300"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت موقع القيادة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T12:45+0000
2023-11-08T12:45+0000
2023-11-08T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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كما أشارت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير نظام الدفاع الجوي من طراز "إس 300" في مقاطعة أوديسا.وتابع البيان أنه في قرية أرتسيز بمقاطعة أوديسا تم تدمير محطة رادار ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس مقاتلات أوكرانية بينها طائرة من طراز "سو 27" بالقرب من بلدة كامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وطائرتين من طراز "ميغ 29" في بلدة بريوبرازينكا في دونيتسك ومدينة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك. بالإضافة إلى طائرتين من طراز "سو 25" بالقرب من مدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبتروفسك وقرية توكاريفكا بمقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20231108/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-3-مراكز-قرار-عسكرية-أوكرانية---عاجل-1082944653.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية ومنظومة "إس- 300"
12:45 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت موقع القيادة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير نظام الدفاع الجوي من طراز "إس 300" في مقاطعة أوديسا.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه “في منطقة فولنواندريفكا بمقاطعة زابوروجيه، تعرض مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للاستهداف".
وتابع البيان أنه في قرية أرتسيز بمقاطعة أوديسا تم تدمير محطة رادار ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس مقاتلات أوكرانية بينها طائرة من طراز "سو 27" بالقرب من بلدة كامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وطائرتين من طراز "ميغ 29" في بلدة بريوبرازينكا في دونيتسك ومدينة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك. بالإضافة إلى طائرتين من طراز "سو 25" بالقرب من مدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبتروفسك وقرية توكاريفكا بمقاطعة خيرسون.