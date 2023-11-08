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الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 مراكز قرار عسكرية أوكرانية - عاجل
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/القوات-الروسية-تدمر-5-مقاتلات-أوكرانية-ومنظومة-إس--300---عاجل-1082944453.html
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية ومنظومة "إس- 300"
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية ومنظومة "إس- 300"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت موقع القيادة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T12:45+0000
2023-11-08T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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كما أشارت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير نظام الدفاع الجوي من طراز "إس 300" في مقاطعة أوديسا.وتابع البيان أنه في قرية أرتسيز بمقاطعة أوديسا تم تدمير محطة رادار ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس مقاتلات أوكرانية بينها طائرة من طراز "سو 27" بالقرب من بلدة كامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وطائرتين من طراز "ميغ 29" في بلدة بريوبرازينكا في دونيتسك ومدينة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك. بالإضافة إلى طائرتين من طراز "سو 25" بالقرب من مدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبتروفسك وقرية توكاريفكا بمقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20231108/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-3-مراكز-قرار-عسكرية-أوكرانية---عاجل-1082944653.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات أوكرانية ومنظومة "إس- 300"

12:45 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 12:57 GMT 08.11.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة "كاماز" لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت موقع القيادة العسكرية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
كما أشارت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير نظام الدفاع الجوي من طراز "إس 300" في مقاطعة أوديسا.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أنه “في منطقة فولنواندريفكا بمقاطعة زابوروجيه، تعرض مركز القيادة المشتركة للفيلق العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للاستهداف".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 مراكز قرار عسكرية أوكرانية - عاجل
12:50 GMT
وتابع البيان أنه في قرية أرتسيز بمقاطعة أوديسا تم تدمير محطة رادار ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمس مقاتلات أوكرانية بينها طائرة من طراز "سو 27" بالقرب من بلدة كامينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وطائرتين من طراز "ميغ 29" في بلدة بريوبرازينكا في دونيتسك ومدينة كريفوي روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك. بالإضافة إلى طائرتين من طراز "سو 25" بالقرب من مدينة بافلوغراد بمقاطعة دنيبروبتروفسك وقرية توكاريفكا بمقاطعة خيرسون.
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