https://sputnikarabic.ae/20231108/الكرملين-يهدد-الدول-التي-تعتزم-الاستيلاء-على-أصول-روسية-في-الخارج-1082933191.html
الكرملين يتوعد بإجراءات انتقامية ضد الدول المعتزمة مصادرة أصول روسية في الخارج
الكرملين يتوعد بإجراءات انتقامية ضد الدول المعتزمة مصادرة أصول روسية في الخارج
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج سيكون مكلفا لأولئك الذين يقومون بذلك وهناك إجراءات... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T10:04+0000
2023-11-08T10:04+0000
2023-11-08T11:21+0000
روسيا
العالم
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية الرد بالمثل على مصادرة الأصول الروسية في الغرب: "لقد لاحظنا هذه الاتجاهات لفترة طويلة، سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي".وأضاف بيسكوف بالقول: "في الواقع، إنهم يتحركون باتجاه مواصلة الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكاتنا، هذا غير قانوني، وهذا يتعارض مع جميع القواعد الممكنة وبطبيعة الحال سيكون موضع خلاف، ومتنازع عليه إلى أجل غير مسمى من جانب بلادنا، وسيترتب عليه تكاليف قضائية وقانونية جدية للغاية بالنسبة لأولئك الذين يتخذون مثل هذه القرارات ويستغلونها".وفي وقت سابق، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية.ووفقًا لنص وثيقة المشروع: "يُمنح وزير الخارجية (الأمريكي) صلاحيات تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا"، بحسب نص الوثيقة.
https://sputnikarabic.ae/20231107/النواب-الأمريكي-يؤيد-مشروع-قانون-لنقل-الأصول-الروسية-إلى-كييف-1082926577.html
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روسيا, العالم
الكرملين يتوعد بإجراءات انتقامية ضد الدول المعتزمة مصادرة أصول روسية في الخارج
10:04 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج سيكون مكلفا لأولئك الذين يقومون بذلك وهناك إجراءات جوابية لكن من غير المرجح أن تكون بالمثل.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية الرد بالمثل على مصادرة الأصول الروسية في الغرب: "لقد لاحظنا هذه الاتجاهات لفترة طويلة، سواء في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف بيسكوف بالقول: "في الواقع، إنهم يتحركون باتجاه مواصلة الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكاتنا، هذا غير قانوني، وهذا يتعارض مع جميع القواعد الممكنة وبطبيعة الحال سيكون موضع خلاف، ومتنازع عليه إلى أجل غير مسمى من جانب بلادنا، وسيترتب عليه تكاليف قضائية وقانونية جدية للغاية بالنسبة لأولئك الذين يتخذون مثل هذه القرارات ويستغلونها".
وتابع بالقول: "بالطبع، سنعمل على إجراءات جوابية لكن من غير المرجح أن تكون بالمثل، بل ستكون بما يتناسب مصالحنا على أفضل وجه".
وفي وقت سابق، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي الحق في مصادرة الأصول الروسية السيادية.
ووفقًا لنص وثيقة المشروع: "يُمنح وزير الخارجية (الأمريكي) صلاحيات تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا، باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو أي أصول أخرى أجنبية تابعة لروسيا"، بحسب نص الوثيقة.