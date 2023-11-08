عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/المعرض-والمنتدى-الدولي-روسيا-في-موسكو-1082938130.html
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو
افتتح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية (في دي إن خا) في موسكو، حيث تم إنشاء مساحة تفاعلية فريدة من نوعها، تشمل ثماني قاعات... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T13:38+0000
2023-11-08T14:21+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082938303_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_019c19cc9e36f0ff0c6c84b626a4b936.jpg
يكشف المعرض المؤقت عن الفكرة الأساسية للمشروع، وهي أن الحلم هو بداية أي اكتشاف: الذات، الاختراعات، المجتمع، الدولة، المستقبل. فشعار المعرض - لا يمكنك تحقيق حلمك إلا من خلال العمل والاجتهاد، والنجم الهادي الذي يرافق طريق حلمك، ويحدد هدفك، ومصدر إلهامك وحياتك، سيكون نجمك الهادي.الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.وفي المعرض، تم تمثيل 89 إقليمًا وكيانًا في روسيا الاتحادية، وجميع السلطات التنفيذية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. ويمكن للزوار مشاهدة 131 جناحًا والتعرف على أكثر من 1500 منتج، وتقدير التكنولوجيا الحديثة والعرض الأصلي المدمج فيه. كما يمكن للكبار والأطفال زيارة المساحات التفاعلية الفريدة في المعرض مجانًا.يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082938303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ee3647b7a9fa6c4282cacf70a581bdb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

13:38 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 08.11.2023)
تابعنا عبرTelegramNabd
افتتح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية (في دي إن خا) في موسكو، حيث تم إنشاء مساحة تفاعلية فريدة من نوعها، تشمل ثماني قاعات مخصصة لإنجازات روسيا، من خلال انعكاس الماضي والحاضر والمستقبل.
يكشف المعرض المؤقت عن الفكرة الأساسية للمشروع، وهي أن الحلم هو بداية أي اكتشاف: الذات، الاختراعات، المجتمع، الدولة، المستقبل. فشعار المعرض - لا يمكنك تحقيق حلمك إلا من خلال العمل والاجتهاد، والنجم الهادي الذي يرافق طريق حلمك، ويحدد هدفك، ومصدر إلهامك وحياتك، سيكون نجمك الهادي.
الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.
وفي المعرض، تم تمثيل 89 إقليمًا وكيانًا في روسيا الاتحادية، وجميع السلطات التنفيذية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. ويمكن للزوار مشاهدة 131 جناحًا والتعرف على أكثر من 1500 منتج، وتقدير التكنولوجيا الحديثة والعرض الأصلي المدمج فيه. كما يمكن للكبار والأطفال زيارة المساحات التفاعلية الفريدة في المعرض مجانًا.
يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" "ماراثون المعرفة" "القوة". دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية خلال المعرض.

المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; &quot;ماراثون المعرفة&quot; &quot;القوة&quot;. دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية خلال المعرض. - سبوتنيك عربي
1/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" "ماراثون المعرفة" "القوة". دميتري تشيرنيشينكو، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية خلال المعرض.

© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

الناس يسيرون بالقرب من نموذج "Subterrene"، وهي آلة للحفر وحفر الأنفاق تحت الأرض، أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا. مركز المعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

الناس يسيرون بالقرب من نموذج &quot;Subterrene&quot;، وهي آلة للحفر وحفر الأنفاق تحت الأرض، أثناء زيارتهم لجناح &quot;آتوم&quot;، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا. مركز المعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

الناس يسيرون بالقرب من نموذج "Subterrene"، وهي آلة للحفر وحفر الأنفاق تحت الأرض، أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا. مركز المعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصور

مراسم افتتاح معرض وزارة الطاقة الروسية في الجناح رقم 46 "طاقة الحياة" خلال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

مراسم افتتاح معرض وزارة الطاقة الروسية في الجناح رقم 46 &quot;طاقة الحياة&quot; خلال المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
3/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Sergey Pyatakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مراسم افتتاح معرض وزارة الطاقة الروسية في الجناح رقم 46 "طاقة الحياة" خلال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

يشاهد الزائرون مقطع فيديو لاختبار قنبلة نووية أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار إنجازات روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

يشاهد الزائرون مقطع فيديو لاختبار قنبلة نووية أثناء زيارتهم لجناح &quot;آتوم&quot;، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار إنجازات روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

يشاهد الزائرون مقطع فيديو لاختبار قنبلة نووية أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار إنجازات روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

© AFP 2023 / Tatyana Makeyevaرجل ينظر إلى معرض في جناح "أتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
رجل ينظر إلى معرض في جناح أتوم، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض في دي إن خا في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/15
© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva
رجل ينظر إلى معرض في جناح "أتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يلتقط صورة لجناح "رقم 58"، في مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

رجل يلتقط صورة لجناح &quot;رقم 58&quot;، في مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجل يلتقط صورة لجناح "رقم 58"، في مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور

زوار المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

زوار المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
7/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

زوار معرض في جناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لعرض تاريخ الإنجازات القديمة والحديثة لروسيا في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

زوار معرض في جناح &quot;آتوم&quot;، وهو مركز معارض دائم مصمم لعرض تاريخ الإنجازات القديمة والحديثة لروسيا في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي
8/15
© AFP 2023 / Tatyana Makeyeva

زوار معرض في جناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لعرض تاريخ الإنجازات القديمة والحديثة لروسيا في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

المشاركون في المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
9/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

أداء فرقة الرقص الشعبي "فدوخنوفينيه" (الإلهام) خلال المسابقة الدولية لإبداع الأطفال والشباب "على مسرح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

أداء فرقة الرقص الشعبي &quot;فدوخنوفينيه&quot; (الإلهام) خلال المسابقة الدولية لإبداع الأطفال والشباب &quot;على مسرح المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
10/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

أداء فرقة الرقص الشعبي "فدوخنوفينيه" (الإلهام) خلال المسابقة الدولية لإبداع الأطفال والشباب "على مسرح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية في المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
11/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جناح جمهورية باشكورتوستان الروسية في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح "في كا" (منصة التواصل الاجتماعي الروسية "VK") في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

جناح &quot;في كا&quot; (منصة التواصل الاجتماعي الروسية &quot;VK&quot;) في المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
12/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جناح "في كا" (منصة التواصل الاجتماعي الروسية "VK") في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة الجناح في معرض "إنجازات روسيا" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

إضاءة الجناح في معرض &quot;إنجازات روسيا&quot; في المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
13/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

إضاءة الجناح في معرض "إنجازات روسيا" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح "آتوم" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

جناح &quot;آتوم&quot; في المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
14/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جناح "آتوم" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

الجناح رقم 2 "جناح سبير" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

الجناح رقم 2 &quot;جناح سبير&quot; في المعرض والمنتدى الدولي &quot;روسيا&quot; - سبوتنيك عربي
15/15
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الجناح رقم 2 "جناح سبير" في المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Огонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو09:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала