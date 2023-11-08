المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

يكشف المعرض المؤقت عن الفكرة الأساسية للمشروع، وهي أن الحلم هو بداية أي اكتشاف: الذات، الاختراعات، المجتمع، الدولة، المستقبل. فشعار المعرض - لا يمكنك تحقيق حلمك إلا من خلال العمل والاجتهاد، والنجم الهادي الذي يرافق طريق حلمك، ويحدد هدفك، ومصدر إلهامك وحياتك، سيكون نجمك الهادي.الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.وفي المعرض، تم تمثيل 89 إقليمًا وكيانًا في روسيا الاتحادية، وجميع السلطات التنفيذية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. ويمكن للزوار مشاهدة 131 جناحًا والتعرف على أكثر من 1500 منتج، وتقدير التكنولوجيا الحديثة والعرض الأصلي المدمج فيه. كما يمكن للكبار والأطفال زيارة المساحات التفاعلية الفريدة في المعرض مجانًا.يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.
افتتح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية (في دي إن خا) في موسكو، حيث تم إنشاء مساحة تفاعلية فريدة من نوعها، تشمل ثماني قاعات مخصصة لإنجازات روسيا، من خلال انعكاس الماضي والحاضر والمستقبل.
يكشف المعرض المؤقت عن الفكرة الأساسية للمشروع، وهي أن الحلم هو بداية أي اكتشاف: الذات، الاختراعات، المجتمع، الدولة، المستقبل. فشعار المعرض - لا يمكنك تحقيق حلمك إلا من خلال العمل والاجتهاد، والنجم الهادي الذي يرافق طريق حلمك، ويحدد هدفك، ومصدر إلهامك وحياتك، سيكون نجمك الهادي.
الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.
وفي المعرض، تم تمثيل 89 إقليمًا وكيانًا في روسيا الاتحادية، وجميع السلطات التنفيذية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. ويمكن للزوار مشاهدة 131 جناحًا والتعرف على أكثر من 1500 منتج، وتقدير التكنولوجيا الحديثة والعرض الأصلي المدمج فيه. كما يمكن للكبار والأطفال زيارة المساحات التفاعلية الفريدة في المعرض مجانًا.
يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.
الناس يسيرون بالقرب من نموذج "Subterrene"، وهي آلة للحفر وحفر الأنفاق تحت الأرض، أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا. مركز المعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
الناس يسيرون بالقرب من نموذج "Subterrene"، وهي آلة للحفر وحفر الأنفاق تحت الأرض، أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا. مركز المعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
يشاهد الزائرون مقطع فيديو لاختبار قنبلة نووية أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار إنجازات روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
يشاهد الزائرون مقطع فيديو لاختبار قنبلة نووية أثناء زيارتهم لجناح "آتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار إنجازات روسيا القديمة والحديثة في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
رجل ينظر إلى معرض في جناح "أتوم"، وهو مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في مركز عموم روسيا للمعارض "في دي إن خا" في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
رجل يلتقط صورة لجناح "رقم 58"، في مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.
رجل يلتقط صورة لجناح "رقم 58"، في مركز معارض دائم مصمم لإظهار أهم الإنجازات في تاريخ روسيا القديم والحديث في صناعة الطاقة النووية، في معرض عموم روسيا للمعارض (في دي إن خا) في موسكو، روسيا 4 نوفمبر 2023.