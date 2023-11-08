https://sputnikarabic.ae/20231108/المعرض-والمنتدى-الدولي-روسيا-في-موسكو-1082938130.html

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في موسكو

افتتح المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية (في دي إن خا) في موسكو، حيث تم إنشاء مساحة تفاعلية فريدة من نوعها، تشمل ثماني قاعات... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

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يكشف المعرض المؤقت عن الفكرة الأساسية للمشروع، وهي أن الحلم هو بداية أي اكتشاف: الذات، الاختراعات، المجتمع، الدولة، المستقبل. فشعار المعرض - لا يمكنك تحقيق حلمك إلا من خلال العمل والاجتهاد، والنجم الهادي الذي يرافق طريق حلمك، ويحدد هدفك، ومصدر إلهامك وحياتك، سيكون نجمك الهادي.الهدف الرئيسي للمعرض هو إظهار إنجازات روسيا عبر تارخها القديم والحديث، ومستقبلها والمشاريع والابتكارات الرئيسية للشركات والمؤسسات في الأقاليم والكيانات التابعة لروسيا الاتحادية.وفي المعرض، تم تمثيل 89 إقليمًا وكيانًا في روسيا الاتحادية، وجميع السلطات التنفيذية والشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية والمنظمات الاجتماعية. ويمكن للزوار مشاهدة 131 جناحًا والتعرف على أكثر من 1500 منتج، وتقدير التكنولوجيا الحديثة والعرض الأصلي المدمج فيه. كما يمكن للكبار والأطفال زيارة المساحات التفاعلية الفريدة في المعرض مجانًا.يتضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض إقامة الحفلات الموسيقية والمهرجانات والجولات والورش التدريبية. ويستمر المعرض من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حتى 12 أبريل/ نيسان 2024.

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