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الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحذر من نفاد الأموال المخصصة لدعم ميزانية أوكرانيا
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحذر من نفاد الأموال المخصصة لدعم ميزانية أوكرانيا
صرحت إيرين ماكي، مساعدة رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشؤون الأوروبية والأوراسية (USAID)، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الأمريكية لم يعد لديها أموال... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T16:23+0000
2023-11-08T16:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقالت ماكي خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "في الوقت الحالي، لم تعد هناك أموال متبقية لمواصلة الدعم المباشر للميزانية".وأضافت: "دون مزيد من الاعتمادات، سيتعين على الحكومة الأوكرانية اللجوء إلى إجراءات الطوارئ، مثل إصدار الأموال وعدم دفع رواتب الموظفين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم مفرط وإلحاق أضرار جسيمة بالجهود العسكرية".وفقًا لمسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تمويل إضافي لاحتياجات كييف، فسيتعين على المنظمات الشريكة للولايات المتحدة في أوكرانيا إما تقليل عدد متلقي المساعدات الإنسانية في أوكرانيا بنسبة 75%، أو التوقف عن تنفيذ برامج المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231108/سلوفاكيا-تعلن-انتهاء-زمن-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة-من-احتياطيات-البلاد-العسكرية-1082948885.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحذر من نفاد الأموال المخصصة لدعم ميزانية أوكرانيا

16:23 GMT 08.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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صرحت إيرين ماكي، مساعدة رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للشؤون الأوروبية والأوراسية (USAID)، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الأمريكية لم يعد لديها أموال لمواصلة الدعم المباشر كييف.
وقالت ماكي خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "في الوقت الحالي، لم تعد هناك أموال متبقية لمواصلة الدعم المباشر للميزانية".
وأضافت: "دون مزيد من الاعتمادات، سيتعين على الحكومة الأوكرانية اللجوء إلى إجراءات الطوارئ، مثل إصدار الأموال وعدم دفع رواتب الموظفين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم مفرط وإلحاق أضرار جسيمة بالجهود العسكرية".
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
سلوفاكيا تعلن انتهاء زمن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من احتياطيات البلاد العسكرية
14:18 GMT
وفقًا لمسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تمويل إضافي لاحتياجات كييف، فسيتعين على المنظمات الشريكة للولايات المتحدة في أوكرانيا إما تقليل عدد متلقي المساعدات الإنسانية في أوكرانيا بنسبة 75%، أو التوقف عن تنفيذ برامج المساعدات الإنسانية.
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