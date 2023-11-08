https://sputnikarabic.ae/20231108/برلماني-أمريكي-عائلة-بايدن-ستتلقى-أكثر-من-20-مذكرة-استدعاء-في-قضايا-الفساد-1082931360.html
برلماني أمريكي: عائلة بايدن ستتلقى أكثر من 20 مذكرة استدعاء في قضايا الفساد
برلماني أمريكي: عائلة بايدن ستتلقى أكثر من 20 مذكرة استدعاء في قضايا الفساد
صرّح النائب الأمريكي، جيسون سميث بأنه في الأيام المقبلة، سيتم تسليم أفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نحو 20 مذكرة استدعاء تتعلق بقضايا فساد. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T08:36+0000
2023-11-08T08:36+0000
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وقال سميث، نقلا عن عضو مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إن "العديد من الأشخاص الذين سيتعين عليهم الرد أمام الكونغرس، متورطون في الاحتيال المالي".ووفقًا لتحقيق السلطات الأمريكية، أنشأ بايدن أكثر من 20 شركة وهمية لغسل الأموال من الصين.وقال سميث في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": نحن نتحدث عن 24 مليون دولار و9 أفراد من عائلة الرئيس بايدن، شاركوا في مخططات تجارية أو استفادوا منها".وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أفيد بأن لجنة في مجلس النواب الأمريكي، بدأت تحقيقا بشأن قضايا فساد منسوبة للرئيس بايدن.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الصين-ترد-على-تهديدات-بايدن-حول-آكل-النمل-الحرشفي-1082823011.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
برلماني أمريكي: عائلة بايدن ستتلقى أكثر من 20 مذكرة استدعاء في قضايا الفساد
08:36 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 08.11.2023) تابعنا عبر
صرّح النائب الأمريكي، جيسون سميث بأنه في الأيام المقبلة، سيتم تسليم أفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نحو 20 مذكرة استدعاء تتعلق بقضايا فساد.
وقال سميث، نقلا عن عضو مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، إن "العديد من الأشخاص الذين سيتعين عليهم الرد أمام الكونغرس، متورطون في الاحتيال المالي".
ووفقًا لتحقيق السلطات الأمريكية، أنشأ بايدن أكثر من 20 شركة وهمية لغسل الأموال من الصين.
وقال سميث في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس": نحن نتحدث عن 24 مليون دولار و9 أفراد من عائلة الرئيس بايدن، شاركوا في مخططات تجارية أو استفادوا منها".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أفيد بأن لجنة في مجلس النواب الأمريكي، بدأت تحقيقا بشأن قضايا فساد منسوبة للرئيس بايدن.