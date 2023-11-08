https://sputnikarabic.ae/20231108/بوتين-أفعال-بعض-الدول-تهدف-إلى-إضعاف-السلطة-الشرعية-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-1082930767.html
بوتين: أفعال بعض الدول تهدف إلى إضعاف السلطة الشرعية في بلدان رابطة الدول المستقلة
بوتين: أفعال بعض الدول تهدف إلى إضعاف السلطة الشرعية في بلدان رابطة الدول المستقلة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أفعال عدد من الدول تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف السلطة الشرعية والاستقرار العام والقيم التقليدية في بلدان... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T08:06+0000
2023-11-08T08:06+0000
2023-11-08T08:06+0000
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في الاجتماع 11 لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذي انطلق في موسكو: "نرى أن الوضع الدولي لا يزال بالغ التعقيد والتوتر، تفاقمت الصراعات القديمة وظهرت بؤر جديدة للصراع، وعلى وجه الخصوص، في الشرق الأوسط، حيث تم تأجيج جولة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، والتي يعاني منها المدنيون في المقام الأول".وأكد الرئيس بوتين أن "كل ذلك لا يتطلب رد فعل جماعي منسق فحسب، بل يتطلب أيضا الكثير من العمل الوقائي، وعلى وجه الخصوص، من المهم الاستفادة على أكمل وجه من التقديرات والمعلومات والقدرات التحليلية لمجالس الأمن بهدف إجراء دراسة معمقة وشاملة للوضع في فضاء رابطة الدول المستقلة والعالم ككل، لتحديد الأولويات بوضوح وتعديل وثائق التخطيط الاستراتيجي في الوقت المناسب".ويناقش اجتماع الأمناء العامين لمجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، القضايا الحالية للأمن الإقليمي في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى قضايا التفاعل العملي بين الدول في الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن.وعقد الاجتماع السنوي السابق لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في موسكو، في تشرين ثاني/ نوفمبر 2022.
https://sputnikarabic.ae/20231108/مجلس-الأمن-الروسي-أفعال-واشنطن-تزيد-من-خطر-استخدام-الأسلحة-النووية-والكيميائية-1082930148.html
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روسيا, أخبار العالم الآن
بوتين: أفعال بعض الدول تهدف إلى إضعاف السلطة الشرعية في بلدان رابطة الدول المستقلة
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أفعال عدد من الدول تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف السلطة الشرعية والاستقرار العام والقيم التقليدية في بلدان رابطة الدول المستقلة.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين، خلال كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في الاجتماع 11 لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذي انطلق في موسكو: "نرى أن الوضع الدولي لا يزال بالغ التعقيد والتوتر، تفاقمت الصراعات القديمة وظهرت بؤر جديدة للصراع، وعلى وجه الخصوص، في الشرق الأوسط، حيث تم تأجيج جولة جديدة من المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، والتي يعاني منها المدنيون في المقام الأول".
وأضاف بوتين، بالقول: "تهدف أفعال بعض البلدان بشكل مباشر إلى إضعاف السلطة الشرعية والاستقرار العام والقيم التقليدية في دول رابطة الدول المستقلة، وانتهاك تجارتنا التقليدية الوثيقة وتعاوننا وروابطنا الثقافية. إن الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير المشروعة والتطرف، فضلا عن المخاطر الاقتصادية والمعلوماتية والتكنولوجية والأمنية البيولوجية، لا تزال تشكل تهديدات مشتركة لنا جميعا".
وأكد الرئيس بوتين أن "كل ذلك لا يتطلب رد فعل جماعي منسق فحسب، بل يتطلب أيضا الكثير من العمل الوقائي، وعلى وجه الخصوص، من المهم الاستفادة على أكمل وجه من التقديرات والمعلومات والقدرات التحليلية لمجالس الأمن بهدف إجراء دراسة معمقة وشاملة للوضع في فضاء رابطة الدول المستقلة والعالم ككل، لتحديد الأولويات بوضوح وتعديل وثائق التخطيط الاستراتيجي في الوقت المناسب".
ويناقش اجتماع الأمناء العامين لمجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، القضايا الحالية للأمن الإقليمي في رابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى قضايا التفاعل العملي بين الدول في الأشكال الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأمن.
وعقد الاجتماع السنوي السابق لأمناء مجالس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في موسكو، في تشرين ثاني/ نوفمبر 2022.