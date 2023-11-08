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https://sputnikarabic.ae/20231108/بولندا-تضع-شرطا-تاريخيا-لقبول-انضمام-أوكرانيا-للاتحاد-الأوروبي-1082932443.html
بولندا تضع "شرطا تاريخيا" لقبول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
بولندا تضع "شرطا تاريخيا" لقبول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
صرح نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، بأنه لا يمكن الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى يتم حل مسألة استخراج رفات ضحايا "مذبحة فولين"... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T09:46+0000
2023-11-08T09:47+0000
العالم
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وجاءت تصريحات نائب يابلونسكي لراديو "ZET" البولندي، التي قال فيها إنه من دون حل هذه القضية، لا ينبغي لكييف أن تحلم بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وشدد السياسي على أنه إذا كانت وارسو تريد أن تكون في اتحاد واحد مع دولة لديها خلافات خطيرة معها فيجب حلها.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، بأن جهودا جبارة مطلوب بذلها لإعادة بناء العلاقات بين وارسو وكييف.وتابع راو: "لن أخبر السلطات الأوكرانية بما يجب عليهم القيام به، بين بلدينا علاقة عريقة ومعقدة، وإذا أراد الجانب الأوكراني تحسنا للعلاقات فإنه سيجد مخرجًا لذلك".وارتكب القوميون المتطرفون الأوكرانيون مذابح ضد السكان البولنديين في فولين وغاليتسا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية منذ بداية عام 1943.وتبنى البرلمان البولندي قرارًا يعتبر يوم 11 يوليو/تموز هو اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية بين عامي 1943-1945.
https://sputnikarabic.ae/20231002/بولندا-إصلاح-علاقاتنا-مع-أوكرانيا-يتطلب-جهودا-جبارة-1081609461.html
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العالم
العالم

بولندا تضع "شرطا تاريخيا" لقبول انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

09:46 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 09:47 GMT 08.11.2023)
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Photo / Lukas Plewnia
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صرح نائب وزير الخارجية البولندي، بافيل يابلونسكي، بأنه لا يمكن الحديث عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى يتم حل مسألة استخراج رفات ضحايا "مذبحة فولين" بشكل نهائي.
وجاءت تصريحات نائب يابلونسكي لراديو "ZET" البولندي، التي قال فيها إنه من دون حل هذه القضية، لا ينبغي لكييف أن تحلم بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وشدد السياسي على أنه إذا كانت وارسو تريد أن تكون في اتحاد واحد مع دولة لديها خلافات خطيرة معها فيجب حلها.
علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
بولندا: إصلاح علاقاتنا مع أوكرانيا يتطلب "جهودا جبارة"
2 أكتوبر, 23:49 GMT
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، بأن جهودا جبارة مطلوب بذلها لإعادة بناء العلاقات بين وارسو وكييف.
وقال راو عبر قناة "بولسات" التلفزيونية: "عودة العلاقات الأوكرانية - البولندية، إلى نقطة البداية وإعادة إصلاحها ستتطلب بذل الكثير من الجهود الجبارة".
وتابع راو: "لن أخبر السلطات الأوكرانية بما يجب عليهم القيام به، بين بلدينا علاقة عريقة ومعقدة، وإذا أراد الجانب الأوكراني تحسنا للعلاقات فإنه سيجد مخرجًا لذلك".
وارتكب القوميون المتطرفون الأوكرانيون مذابح ضد السكان البولنديين في فولين وغاليتسا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية منذ بداية عام 1943.
وتبنى البرلمان البولندي قرارًا يعتبر يوم 11 يوليو/تموز هو اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية بين عامي 1943-1945.
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