https://sputnikarabic.ae/20231108/تزايد-عدد-المشردين-في-ألمانيا-بعد-موجة-اللجوء-الأوكرانية-1082944036.html

تزايد عدد المشردين في ألمانيا بعد موجة اللجوء الأوكرانية

تزايد عدد المشردين في ألمانيا بعد موجة اللجوء الأوكرانية

كشفت بيانات منظمة إنسانية في ألمانيا عن ارتفاع نسبة المشردين في البلاد بنحو 58% بين عامي 2021 و 2022. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T12:49+0000

2023-11-08T12:49+0000

2023-11-08T12:49+0000

العالم

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وأشارت منظمة "مساعدة المشردين في برلين" في بيانها إلى أن ارتفاع عدد المشردين في ألمانيا يعود بسبب زيادة عدد اللاجئين وخاصة الأوكرانيين.ولفت البيان إلى أن الحسابات تظهر زيادة في العدد الإجمالي للأشخاص المشردين من عام 2021 إلى عام 2022 بنسبة 58%، مضيفا أن عدد الألمان المشردين ارتفع بنسبة 5% وبين المشردين من أصل غير ألماني بنسبة 118%.وأخذت المنظمة في الاعتبار بيانات 2021-2022 لإجراء العمليات الحسابية، حيث بلغ إجمالي عدد المشردين في ألمانيا عام 2022 607 آلاف شخص، 50 ألفا منهم يعيشون في الشوارع، مشيرة إلى أن هناك 268 ألف شخص بلا مأوى في عام 2021.وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا عن وجود 372 ألف شخص بلا مأوى حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2023، بينما بحسب منظمة مساعدة المشردين، بلغ عدد هؤلاء الأشخاص حتى 30 يونيو/ حزيران 2022 نحو 447 ألف شخص. ويوضح البيان الصحفي أن الفارق البالغ 75 ألفًا يرجع إلى حقيقة أن المنظمة تأخذ في الاعتبار في حساباتها ليس فقط الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، ولكن أيضًا أولئك الذين يعيشون مؤقتًا مع الأصدقاء والأقارب.

https://sputnikarabic.ae/20211017/ألمانيا-الوجهة-الرئيسية-للمهاجرين-في-أوروبا-للعام-التاسع-على-التوالي-1050457062.html

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