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https://sputnikarabic.ae/20231108/حاكم-مقاطعة-زابوروجيه-الروسية-يدعو-لتحرير-كييف-وأوديسا--1082932706.html
حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يدعو لتحرير كييف وأوديسا
حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يدعو لتحرير كييف وأوديسا
أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي سيقوم بتحرير كييف وأوديسا، والعديد من المدن خلال العملية الروسية الخاصة. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T09:45+0000
2023-11-08T09:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال باليتسكي في حفل تقديم "سيوف النصر" إلى مدينتي ماريوبول وميليتوبول، اللتين منحتا لقب "مدينة المجد العسكري": "العدالة التاريخية قد تحققت اليوم".وقال باليتسكي: "العديد من المدن الأوكرانية تنتظر التحرير، سنحرر أوديسا، المدينة البطلة، سنحرر كييف. هذه مدننا، ونعلم أنه سيكون هناك تحرير".وفي السياق ذاته، أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الحدث المهم اليوم "سوف يُدرج ليس في سجلات ماريوبول فحسب، ولكن أيضًا دونباس بأكملها".وتابع، بالقول: "الآن في ماريوبول، يقوم عمال البناء بالفعل بعمل فذ، حيث يقومون بمهمة جعل المدينة أفضل من ما كانت عليه من قبل، عندما دمرها النظام الأوكراني".
https://sputnikarabic.ae/20231107/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-ويدمر17-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-وشبه-جزيرة-القرم-1082885110.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية يدعو لتحرير كييف وأوديسا

09:45 GMT 08.11.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه
مدينة ميليتوبول واحدة من المدن التابعة لمقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي سيقوم بتحرير كييف وأوديسا، والعديد من المدن خلال العملية الروسية الخاصة.
وقال باليتسكي في حفل تقديم "سيوف النصر" إلى مدينتي ماريوبول وميليتوبول، اللتين منحتا لقب "مدينة المجد العسكري": "العدالة التاريخية قد تحققت اليوم".

واستذكر باليتسكي شجاعة الجنود خلال الحرب الوطنية العظمى، وأشار إلى الإسهام الكبيرة لمدينة ميليتوبول في النصر.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
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أمس, 03:12 GMT
وقال باليتسكي: "العديد من المدن الأوكرانية تنتظر التحرير، سنحرر أوديسا، المدينة البطلة، سنحرر كييف. هذه مدننا، ونعلم أنه سيكون هناك تحرير".
وفي السياق ذاته، أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن الحدث المهم اليوم "سوف يُدرج ليس في سجلات ماريوبول فحسب، ولكن أيضًا دونباس بأكملها".
وتابع، بالقول: "الآن في ماريوبول، يقوم عمال البناء بالفعل بعمل فذ، حيث يقومون بمهمة جعل المدينة أفضل من ما كانت عليه من قبل، عندما دمرها النظام الأوكراني".
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