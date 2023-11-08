https://sputnikarabic.ae/20231108/حماس-تتهم-الأونروا-بالتواطؤ-مع-إسرائيل-1082961361.html

"حماس" تتهم "الأونروا" بالتواطؤ مع إسرائيل

"حماس" تتهم "الأونروا" بالتواطؤ مع إسرائيل

صرّح باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تواطأت مع إسرائيل في التهجير القسري لسكان... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T19:42+0000

2023-11-08T19:42+0000

2023-11-08T19:42+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العالم

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وقال نعيم، في مؤتمر صحفي في بيروت: "نريد تحميل الأونروا مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تواجه سكان شمال قطاع غزة ومناطق مدينة غزة".وأشار إلى أن الأونروا، منذ بداية هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، "استسلمت لإملاءات الاحتلال، تاركة مئات الآلاف من السكان واللاجئين دون مأوى وماء وطعام وعلاج".وأضاف: "تخاذل الأونروا عن دورها المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية هو تواطؤ واضح مع المحتل ومخططاته للتهجير القسري".وقال: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لإرادة الاحتلال، المطلوب تحرك عملي وفوري لكسر الحصار على غزة وخاصة في المنطقة الشمالية، كما ندعو القمتين العربية والإسلامية لاتخاذ قرار يفرض على العدو فتح المعابر".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231108/نتنياهو-لن-نوقف-إطلاق-النار-دون-إطلاق-سراح-الرهائن-لدى-حماس-1082961103.html

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