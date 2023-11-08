https://sputnikarabic.ae/20231108/دمار-المجففات-يدفع-مزارعي-الذرة-لنثر-محاصيلهم-على-إسفلت-أوتوستراد-حلب-الرقة-1082949544.html

دمار "المجففات" يدفع مزارعي الذرة لنثر محاصيلهم على إسفلت أوتوستراد حلب-الرقة

دمار "المجففات" يدفع مزارعي الذرة لنثر محاصيلهم على إسفلت أوتوستراد حلب-الرقة

بدأ المزارعون في محافظة حلب شمالي سوريا، حصاد مواسمهم من الذرة الصفراء، معلقين آمالهم على وفرة تعيد لهم ما بذلوه من تعب خلال الموسم. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T14:34+0000

2023-11-08T14:34+0000

2023-11-08T14:34+0000

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على الطريق الدولي الواصل بين محافظتي حلب والرقة، ينثر المزارعون محاصيلهم أملا في أن تتكفل حرارة الإسفلت من تجفيف حبوب الذرة، تمهيدا لتسويقها في مصانع الأعلاف.قال مدير الزراعة، رضوان حرصوني، في محافظة حلب، لـ"سبوتنيك": "في إطار استراتيجية ترشيد الاستيراد، وتأمين احتياجات قطاع الدواجن من الذرة العلفية، قامت الحكومة ووزارة الزراعة بتشجيع المزارعين على توسيع رقعة الأراضي المزروعة بهذا المحصول، ما دفع المساحة المزروعة خلال العام الماضي إلى نحو 37 ألف هكتار، قبل أن تتراجع هذا العام إلى نحو 35 ألف هكتار، على خلفية الصعوبات الكبيرة في تجفيف المحاصيل".معاناة الفلاحين في تجفيف محاصيلهم منعا لتضررها، قد تجد حلولا جذرية شافية مع الانتهاء من إنشاء سلسلة من مصانع التجفيف، على امتداد مناطق الزراعة في مناطق ريف حلب الشرقي وصولا إلى الحدود الإدارية لمحافظة الرقة.وأكد حرصوني أن التوسع في زراعة الذرة الصفراء العلفية ترك أثرًا إيجايبًا، من حيث القدرة على تأمين احتياجات قطاع الدواجن منها، كما أنه أسهم في الحد من استيرادها بكميات كبيرة من مصادر خارجية، بالإضافة إلى توفير القطع الأجنبي العابر خارج الحدود.

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