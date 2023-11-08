https://sputnikarabic.ae/20231108/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-الأسبق-يصف-نتنياهو-بـسيد-التفاهة-1082931740.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يصف نتنياهو بـ"سيد التفاهة"
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يصف نتنياهو بـ"سيد التفاهة"
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "محطم أخلاقيا" بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T09:16+0000
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وجاء في حديث أولمرت مع وسائل إعلام غربية: "ارتكب خطأ (نتنياهو). إنه محطم أخلاقيا، هذا أمر مؤكد. أعني أن شيئا فظيعا حدث له. بيبي (الاسم المستعار لنتنياهو) طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد التفاهة!".ورأى أولمرت أن "نتنياهو يخطئ في التقدير من خلال الاستعداد للسيطرة الكاملة على أمن قطاع غزة، لفترة غير محددة، في حال هزيمة حماس".وقال أولمرت: "ليس من مصلحة إسرائيل السيطرة على أمن غزة. من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بشكل مختلف عما كنا نفعله، قبل هجوم 7 أكتوبر. لكن السيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231108/الرئيس-الإيراني-العالم-يئس-من-عدم-قيام-المنظمات-الدولية-بأي-عمل-تجاه-العدوان-على-غزة-1082929808.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
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رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يصف نتنياهو بـ"سيد التفاهة"
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "محطم أخلاقيا" بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي.
وجاء في حديث أولمرت مع وسائل إعلام غربية: "ارتكب خطأ (نتنياهو). إنه محطم أخلاقيا، هذا أمر مؤكد. أعني أن شيئا فظيعا حدث له. بيبي (الاسم المستعار لنتنياهو) طوال حياته اعتبر نفسه زورا سيد الأمن، إنه سيد التفاهة!".
وتابع أولمرت، قائلا: "في كل دقيقة يقضيها كرئيس للوزراء(نتنياهو)، فهو يشكل خطرا على إسرائيل. أنا متأكد من أن الأمريكيين يدركون أنه في حالة سيئة. نتنياهو يعيش حالة من الانهيار العصبي خشية أن يفقد منصبه، بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".
ورأى أولمرت أن "نتنياهو يخطئ في التقدير من خلال الاستعداد للسيطرة الكاملة على أمن قطاع غزة، لفترة غير محددة، في حال هزيمة حماس".
وقال أولمرت: "ليس من مصلحة إسرائيل السيطرة على أمن غزة. من مصلحتنا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بشكل مختلف عما كنا نفعله، قبل هجوم 7 أكتوبر. لكن السيطرة على غزة مرة أخرى؟ لا".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو، في مقابلة مع قناة "ABC" التلفزيونية الأمريكية، إن "غزة يجب أن يحكمها أولئك الذين لا يريدون اتباع طريق حركة حماس الفلسطينية". وأضاف بأنه يعتقد أن "إسرائيل ستتحمل المسؤولية عن الأمن الشامل لفترة غير محددة".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين
.
وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.