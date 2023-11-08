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الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 مراكز قرار عسكرية أوكرانية - عاجل
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/رئيس-وزراء-أوكرانيا-الأسبق-يكشف-عن-مدة-صلاحية-زيلينسكي-لدى-واشنطن-1082941863.html
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يكشف عن "مدة صلاحية" زيلينسكي لدى واشنطن
رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يكشف عن "مدة صلاحية" زيلينسكي لدى واشنطن
صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن هياكل السلطة في أوكرانيا، القادرة على تنفيذ انقلاب تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، لذا سيبقى... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T12:00+0000
2023-11-08T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أزاروف: "سوف يتم الإبقاء على زيلينسكي، وأؤكد مرة أخرى، حتى يتم اختيار بديل مناسب له وإيجاد طريقة مناسبة للقضاء عليه، إما من خلال الميدان، الذي سيسبق الانقلاب، أو من خلال الانتخابات، ومن الواضح الآن أيضا أن زيلينسكي قد يخسر في الانتخابات".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون مستعدة لإقالة زيلينسكي، بأي وسيلة إذا اتخذت القرار المناسب.ووفقا لأزاروف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر بإحكام على الهياكل الأوكرانية القادرة على تنفيذ انقلاب مثل جهاز الأمن الأوكراني، والجيش، وإدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرتنية.وأشار رئيس الوزراء الأسبق لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أنه في مثل هذه الظروف، من السذاجة الاعتقاد بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أو رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية بودانوف، سيقرران الانقلاب.وصرّح زيلينسكي، سابقًا، أنه يعتبر من غير المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وفي رأيه أنها "ليست في الوقت المناسب"، ويجب وضع حد لهذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20231107/ضابط-مخابرات-أمريكي-زيلينسكي-قد-يثير-انقلابا-عسكريا-في-أوكرانيا-1082913137.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يكشف عن "مدة صلاحية" زيلينسكي لدى واشنطن

12:00 GMT 08.11.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن هياكل السلطة في أوكرانيا، القادرة على تنفيذ انقلاب تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، لذا سيبقى فلاديمير زيلينسكي، في السلطة حتى يتم العثور على بديل له.
وقال أزاروف: "سوف يتم الإبقاء على زيلينسكي، وأؤكد مرة أخرى، حتى يتم اختيار بديل مناسب له وإيجاد طريقة مناسبة للقضاء عليه، إما من خلال الميدان، الذي سيسبق الانقلاب، أو من خلال الانتخابات، ومن الواضح الآن أيضا أن زيلينسكي قد يخسر في الانتخابات".
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون مستعدة لإقالة زيلينسكي، بأي وسيلة إذا اتخذت القرار المناسب.
ووفقا لأزاروف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر بإحكام على الهياكل الأوكرانية القادرة على تنفيذ انقلاب مثل جهاز الأمن الأوكراني، والجيش، وإدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرتنية.
وأشار رئيس الوزراء الأسبق لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أنه في مثل هذه الظروف، من السذاجة الاعتقاد بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أو رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية بودانوف، سيقرران الانقلاب.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط مخابرات أمريكي: زيلينسكي قد يثير انقلابا عسكريا في أوكرانيا
أمس, 15:31 GMT
وصرّح زيلينسكي، سابقًا، أنه يعتبر من غير المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وفي رأيه أنها "ليست في الوقت المناسب"، ويجب وضع حد لهذه القضية.
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