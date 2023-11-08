https://sputnikarabic.ae/20231108/رئيس-وزراء-أوكرانيا-الأسبق-يكشف-عن-مدة-صلاحية-زيلينسكي-لدى-واشنطن-1082941863.html

رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يكشف عن "مدة صلاحية" زيلينسكي لدى واشنطن

رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق يكشف عن "مدة صلاحية" زيلينسكي لدى واشنطن

صرّح رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، ميكولا أزاروف، أن هياكل السلطة في أوكرانيا، القادرة على تنفيذ انقلاب تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، لذا سيبقى... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T12:00+0000

2023-11-08T12:00+0000

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وقال أزاروف: "سوف يتم الإبقاء على زيلينسكي، وأؤكد مرة أخرى، حتى يتم اختيار بديل مناسب له وإيجاد طريقة مناسبة للقضاء عليه، إما من خلال الميدان، الذي سيسبق الانقلاب، أو من خلال الانتخابات، ومن الواضح الآن أيضا أن زيلينسكي قد يخسر في الانتخابات".ووفقا له، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ستكون مستعدة لإقالة زيلينسكي، بأي وسيلة إذا اتخذت القرار المناسب.ووفقا لأزاروف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، تسيطر بإحكام على الهياكل الأوكرانية القادرة على تنفيذ انقلاب مثل جهاز الأمن الأوكراني، والجيش، وإدارة المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرتنية.وأشار رئيس الوزراء الأسبق لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إلى أنه في مثل هذه الظروف، من السذاجة الاعتقاد بأن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، أو رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية بودانوف، سيقرران الانقلاب.وصرّح زيلينسكي، سابقًا، أنه يعتبر من غير المناسب إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، وفي رأيه أنها "ليست في الوقت المناسب"، ويجب وضع حد لهذه القضية.

https://sputnikarabic.ae/20231107/ضابط-مخابرات-أمريكي-زيلينسكي-قد-يثير-انقلابا-عسكريا-في-أوكرانيا-1082913137.html

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