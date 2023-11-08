عربي
https://sputnikarabic.ae/20231108/صاروخ-كورنيت-الروسي-يخترق-مدرعة-أوكرانية-بضربة-محكمة-فيديو-1082935617.html
صاروخ "كورنيت" الروسي يخترق مدرعة أوكرانية بضربة محكمة.. فيديو
صاروخ "كورنيت" الروسي يخترق مدرعة أوكرانية بضربة محكمة.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية بتدمير مركبة مدرعة أوكرانية على محور أرتيوموفسك. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T11:16+0000
2023-11-08T11:16+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103332/71/1033327108_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_f4b1380324d64317e364b1f07eb101cc.jpg
وأظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية بالتقدم إلى الجبهة الأمامية من المحور وعملت على إطلاق صاروخ من طراز"كورنيت"، حيث تم بنجاح استهداف وتدمير مركبة العدو.تمتلك روسيا أنواعًا مختلفة من الأسلحة المضادة للدروع، التي يمكنها الفتك بأي دبابة أو مركبة مدرعة أيا كان نوعها، ومنها صواريخ "كورنيت إي" الموجهة.ويتم تطوير منظومة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبفضل صواريخها الخارقة فإن "كورنيت إي" يمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم، حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103332/71/1033327108_256:0:1791:1151_1920x0_80_0_0_e544d9194037ceb092ac2af146801085.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صاروخ "كورنيت" الروسي يخترق مدرعة أوكرانية بضربة محكمة.. فيديو

11:16 GMT 08.11.2023
© Sputnik . Murad Said"كورنيت دي" الليزري
كورنيت دي الليزري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Murad Said
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية بتدمير مركبة مدرعة أوكرانية على محور أرتيوموفسك.
وأظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية بالتقدم إلى الجبهة الأمامية من المحور وعملت على إطلاق صاروخ من طراز"كورنيت"، حيث تم بنجاح استهداف وتدمير مركبة العدو.
تمتلك روسيا أنواعًا مختلفة من الأسلحة المضادة للدروع، التي يمكنها الفتك بأي دبابة أو مركبة مدرعة أيا كان نوعها، ومنها صواريخ "كورنيت إي" الموجهة.
ويتم تطوير منظومة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وبفضل صواريخها الخارقة فإن "كورنيت إي" يمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم، حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Огонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو09:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала