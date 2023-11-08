https://sputnikarabic.ae/20231108/صاروخ-كورنيت-الروسي-يخترق-مدرعة-أوكرانية-بضربة-محكمة-فيديو-1082935617.html
صاروخ "كورنيت" الروسي يخترق مدرعة أوكرانية بضربة محكمة.. فيديو
صاروخ "كورنيت" الروسي يخترق مدرعة أوكرانية بضربة محكمة.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية بتدمير مركبة مدرعة أوكرانية على محور أرتيوموفسك. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T11:16+0000
2023-11-08T11:16+0000
2023-11-08T11:16+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية بالتقدم إلى الجبهة الأمامية من المحور وعملت على إطلاق صاروخ من طراز"كورنيت"، حيث تم بنجاح استهداف وتدمير مركبة العدو.تمتلك روسيا أنواعًا مختلفة من الأسلحة المضادة للدروع، التي يمكنها الفتك بأي دبابة أو مركبة مدرعة أيا كان نوعها، ومنها صواريخ "كورنيت إي" الموجهة.ويتم تطوير منظومة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبفضل صواريخها الخارقة فإن "كورنيت إي" يمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم، حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صاروخ "كورنيت" الروسي يخترق مدرعة أوكرانية بضربة محكمة.. فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام القوات الروسية بتدمير مركبة مدرعة أوكرانية على محور أرتيوموفسك.
وأظهر مقطع الفيديو قيام مجموعة تابعة للقوات المسلحة الروسية بالتقدم إلى الجبهة الأمامية من المحور وعملت على إطلاق صاروخ من طراز"كورنيت"، حيث تم بنجاح استهداف وتدمير مركبة العدو.
تمتلك روسيا أنواعًا مختلفة من الأسلحة المضادة للدروع، التي يمكنها الفتك بأي دبابة أو مركبة مدرعة أيا كان نوعها، ومنها صواريخ "كورنيت إي" الموجهة.
ويتم تطوير منظومة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وبفضل صواريخها الخارقة فإن "كورنيت إي" يمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم
، حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية.