https://sputnikarabic.ae/20231108/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-شرخ-بين-قيادات-أوكرانيا-لوقف-الهجمات-الحمقاء-على-خط-الجبهة-1082943346.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عن شرخ بين قيادات أوكرانيا "لوقف الهجمات الحمقاء" على خط الجبهة
ضابط أمريكي سابق يكشف عن شرخ بين قيادات أوكرانيا "لوقف الهجمات الحمقاء" على خط الجبهة
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن المقال المنشور من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يكون إشارة إلى الرئيس... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T12:38+0000
2023-11-08T12:38+0000
2023-11-08T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c64a846de86ddb7776f788461938166.jpg
وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، يتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية، تعاني الآن من نقص في الجنود والاحتياطيات المتاحة تنفد بالفعل.يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
https://sputnikarabic.ae/20231108/صاروخ-كورنيت-الروسي-يخترق-مدرعة-أوكرانية-بضربة-محكمة-فيديو-1082935617.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/08/1082936884_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_1f5868b6ad69c02f1e9ab2390a2b47c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق يكشف عن شرخ بين قيادات أوكرانيا "لوقف الهجمات الحمقاء" على خط الجبهة
تابعنا عبر
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن المقال المنشور من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يكون إشارة إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول ضرورة وقف المحاولات الهجومية، التي لا معنى لها.
وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، يتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".
وتابع ريتر، بالقول: "أعتقد أن الإشارة التي يرسلها زالوجني إلى زيلينسكي، هي أن أوكرانيا بحاجة إلى التوقف عن رمي القوة البشرية في هجمات عديمة الفائدة على خط الدفاع الروسي".
وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية، تعاني الآن من نقص في الجنود والاحتياطيات المتاحة تنفد بالفعل.
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".