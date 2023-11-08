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الدفاع الروسية تعلن تدمير 3 مراكز قرار عسكرية أوكرانية - عاجل
Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/ضابط-أمريكي-سابق-يكشف-عن-شرخ-بين-قيادات-أوكرانيا-لوقف-الهجمات-الحمقاء-على-خط-الجبهة-1082943346.html
ضابط أمريكي سابق يكشف عن شرخ بين قيادات أوكرانيا "لوقف الهجمات الحمقاء" على خط الجبهة
ضابط أمريكي سابق يكشف عن شرخ بين قيادات أوكرانيا "لوقف الهجمات الحمقاء" على خط الجبهة
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن المقال المنشور من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يكون إشارة إلى الرئيس... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T12:38+0000
2023-11-08T12:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، يتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية، تعاني الآن من نقص في الجنود والاحتياطيات المتاحة تنفد بالفعل.يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
https://sputnikarabic.ae/20231108/صاروخ-كورنيت-الروسي-يخترق-مدرعة-أوكرانية-بضربة-محكمة-فيديو-1082935617.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي سابق يكشف عن شرخ بين قيادات أوكرانيا "لوقف الهجمات الحمقاء" على خط الجبهة

12:38 GMT 08.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن المقال المنشور من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، قد يكون إشارة إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حول ضرورة وقف المحاولات الهجومية، التي لا معنى لها.
وقال ريتر خلال مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، يتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".

وتابع ريتر، بالقول: "أعتقد أن الإشارة التي يرسلها زالوجني إلى زيلينسكي، هي أن أوكرانيا بحاجة إلى التوقف عن رمي القوة البشرية في هجمات عديمة الفائدة على خط الدفاع الروسي".

وأشار ريتر إلى أن القوات الأوكرانية، تعاني الآن من نقص في الجنود والاحتياطيات المتاحة تنفد بالفعل.
كورنيت دي الليزري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
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11:16 GMT
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
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