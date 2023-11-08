https://sputnikarabic.ae/20231108/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-تنفذ-انقلابا-ضد-زيلينسكي-1082958365.html

ضابط مخابرات أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفذ انقلابا ضد زيلينسكي

ضابط مخابرات أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفذ انقلابا ضد زيلينسكي

أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأنه يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معارضة الرئيس فلاديمير زيلينسكي. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T17:07+0000

2023-11-08T17:07+0000

2023-11-08T17:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إذا أصر زيلينسكي على مواصلة العمليات العسكرية الانتحارية، أعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنهض وتطيح به من السلطة، لأن الجيش مستعد لإنهاء هذا الصراع".وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع "إيكونوميست"، هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، "على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".وفي وقت سابق، قال ريتر: "تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية تتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.

https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-يكشف-عن-انقلاب-محتمل-على-زيلينسكي-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1082896121.html

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