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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-تنفذ-انقلابا-ضد-زيلينسكي-1082958365.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفذ انقلابا ضد زيلينسكي
ضابط مخابرات أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفذ انقلابا ضد زيلينسكي
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأنه يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معارضة الرئيس فلاديمير زيلينسكي. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T17:07+0000
2023-11-08T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إذا أصر زيلينسكي على مواصلة العمليات العسكرية الانتحارية، أعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنهض وتطيح به من السلطة، لأن الجيش مستعد لإنهاء هذا الصراع".وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع "إيكونوميست"، هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، "على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".وفي وقت سابق، قال ريتر: "تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية تتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20231107/خبير-يكشف-عن-انقلاب-محتمل-على-زيلينسكي-بعد-فشل-الهجوم-المضاد-1082896121.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط مخابرات أمريكي سابق: القوات المسلحة الأوكرانية قد تنفذ انقلابا ضد زيلينسكي

17:07 GMT 08.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأنه يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال معارضة الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وقال ريتر، في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إذا أصر زيلينسكي على مواصلة العمليات العسكرية الانتحارية، أعتقد أن القوات المسلحة الأوكرانية قد تنهض وتطيح به من السلطة، لأن الجيش مستعد لإنهاء هذا الصراع".

وبحسب الخبير، فقد تعرض الجيش الأوكراني بالفعل لهزيمة استراتيجية، ولن يتمكن بعد الآن من أخذ زمام المبادرة. وأضاف ريتر أنه الآن لا يستطيع سوى الاحتفاظ بالدفاع، والبقاء في مركز خاسر.

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقابلة مع "إيكونوميست"، هذا الأسبوع، إن القوات الأوكرانية قد وصلت إلى طريق مسدود، "على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".

واعترف أنه لا يستطيع إظهار الوتيرة المثيرة للإعجاب لتقدم القوات، والتي كانت متوقعة منه في الغرب، وفقا لإرشادات الناتو المدرسية.

وفي وقت سابق، قال ريتر: "تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية تتناقض مع ما جاء في تصريحات الرئيس (زيلنسكي)، وهذا في حد ذاته حدث مهم، ويعني أن الوضع قد وصل إلى نقطة حرجة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
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ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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