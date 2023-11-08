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https://sputnikarabic.ae/20231108/طبيب-روسي-يكشف-عن-فاكهة-تبطئ-الشيخوخة-1082934646.html
طبيب روسي يكشف عن فاكهة تبطئ الشيخوخة
طبيب روسي يكشف عن فاكهة تبطئ الشيخوخة
كشفت الطبيبة الروسية المختصة بأمراض الغدد الصماء، زهرة بافلوفا، عن فاكهة يساعد استخدامها في إبطاء عملية الشيخوخة. 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T10:53+0000
2023-11-08T10:53+0000
مجتمع
الصحة
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وكتبت بافلوفا عبر قناتها على "تلغرام": "تحتوي (هذه الفاكهة) على فيتامينات A وC والكالسيوم والفوسفور والبكتين ومضادات الأكسدة والبورون. هذه المكونات تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".وأضافت بافلوفا أن البرقوق يحتوي على الكثير من الألياف، ما يعزز فقدان الوزن، وتمنح الفواكه الطازجة شعورًا بالشبع وتحافظ على مستويات سكر ثابتة، وتساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.كما أن البرقوق فعال ضد الإمساك، وأن الحديد الذي فيه يمنع فقر الدم.وحذرت بافلوفا من تناول الكثير من البرقوق، وقالت إن هذا يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والإسهال والحساسية. المعيار اليومي هو 6 حبات ليست كبيرة جدًا، بما لا يزيد عن اثنتين في المرة الواحدة.
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الصحة
الصحة

طبيب روسي يكشف عن فاكهة تبطئ الشيخوخة

10:53 GMT 08.11.2023
© Fotolia / Travelbookالفواكه الطازجة على الطاولة
الفواكه الطازجة على الطاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
© Fotolia / Travelbook
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كشفت الطبيبة الروسية المختصة بأمراض الغدد الصماء، زهرة بافلوفا، عن فاكهة يساعد استخدامها في إبطاء عملية الشيخوخة.
وكتبت بافلوفا عبر قناتها على "تلغرام": "تحتوي (هذه الفاكهة) على فيتامينات A وC والكالسيوم والفوسفور والبكتين ومضادات الأكسدة والبورون. هذه المكونات تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة".

وأشارت بافلوفا إلى أن الفواكه الطازجة والمجففة لها خصائص مفيدة، وأن تناول البرقوق (الخوخ) له فوائد في إبطاء عملية الشيخوخة.

وأضافت بافلوفا أن البرقوق يحتوي على الكثير من الألياف، ما يعزز فقدان الوزن، وتمنح الفواكه الطازجة شعورًا بالشبع وتحافظ على مستويات سكر ثابتة، وتساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.
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كما أن البرقوق فعال ضد الإمساك، وأن الحديد الذي فيه يمنع فقر الدم.
وحذرت بافلوفا من تناول الكثير من البرقوق، وقالت إن هذا يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والإسهال والحساسية. المعيار اليومي هو 6 حبات ليست كبيرة جدًا، بما لا يزيد عن اثنتين في المرة الواحدة.
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