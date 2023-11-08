https://sputnikarabic.ae/20231108/علماء-يكشفون-العامل-المباشر-لانقراض-الديناصورات--1082933330.html

علماء يكشفون العامل المباشر لانقراض الديناصورات

علماء يكشفون العامل المباشر لانقراض الديناصورات

توصل فريق من العلماء بناءً على نتائج نمذجة وتحليل الرواسب الرسوبية، بأن انفجار كويكب عملاق لم يكن السبب، الذي أدى إلى موت الديناصورات وحيوانات أخرى من العصر... 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T10:22+0000

2023-11-08T10:22+0000

2023-11-08T10:27+0000

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ويُعتقد العلماء أن السبب الرئيسي لانقراض العصر الطباشيري - الباليوجيني كان سقوط كويكب يبلغ قطره 10- 15 كيلومترًا على الأرض. تم العثور على موقع الارتطام المعروف باسم "فوهة تشيكشولوب"، في عام 1978، في شبه جزيرة يوكاتان جنوبي المكسيك.وبحسب العلماء كان سبب الانقراض هو سحابة من غبار السيليكات الصغير، الذي غلّف الأرض بعد اصطدامه بها.وظهرت صخور تكوين "هيل كريك" المدروس جيدًا على السطح، حيث يقدر عمر أحدث الودائع بـ66.043 مليون سنة، ويشتهر التكوين بوجود عدد كبير من الهياكل العظمية للديناصورات واللافقاريات والأسماك والزواحف والبرمائيات والثدييات المبكرة.واستخدم العلماء البيانات التي تم الحصول عليها لبناء نموذج مكرر لتغير المناخ العالمي الناجم عن سقوط كويكب.وكان موقع "تانيس"، الذي يقع على بعد 3000 كيلومتر من "فوهة تشيكشولوب"، قبل 66 مليون سنة، عبارة عن منحنى نهر غمرت قاعه موجات تسونامي ناجمة عن اصطدام كويكب.وجد مؤلفو الدراسة أن غبار السيليكات الناتج عن تأثير "تشيكشولوب" صغيرة جدا، ويتراوح حجم حبيباتها من 0.8 إلى 8 ميكرومتر. وهذا أقل بمقدار مرة أو اثنتين من سمك شعرة الإنسان، ويمكن أن يبقى هذا الغبار في الهواء لمدة تصل إلى 15 عامًا. وأظهرت النمذجة أن انبعاثات الغبار، إلى جانب السخام والكبريت، أعاقت عملية التمثيل الضوئي، لمدة عامين تقريبًا، وتسببت في تبريد سطح الأرض بمقدار 15 درجة مئوية. علاوة على ذلك، كان الغبار هو الذي لعب دورا رئيسيا.وفقًا للحسابات المحدثة، فإن تركيبة الكفن الأسود الذي يغلف الأرض تقريبًا، كما يلي، 75 % غبار سيليكات، و24 % كبريت و1 % فقط سخام. ووفقا للعلماء، يتم تحديد النسبة حسب المكان، الذي حدث فيه التأثير، الجزء الساحلي من شبه جزيرة يوكاتان وجزء من المياه الساحلية.

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