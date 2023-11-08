عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231108/فلكيون-يرصدون-قمرا-لزحل-يشمل-جميع-عناصر-الحياة-صور-1082947152.html
فلكيون يرصدون قمرا لزحل يشمل جميع عناصر الحياة... صور
فلكيون يرصدون قمرا لزحل يشمل جميع عناصر الحياة... صور
رصد علماء الفلك أن أحد أقمار كوكب زحل يحتوي على جميع عناصر ‏الحياة بالنسبة للبشر.‏ 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T13:58+0000
2023-11-08T13:58+0000
مجتمع
علوم
البيئة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104051/79/1040517921_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e7e88085119a8085e7508c194241ca33.jpg
وأشارت مجلة علمية إلى أن معظم ما نعرفه عن "إنسيلادوس" (القمر التابع لكوكب زحل) ومحيطه المغطى بالجليد يأتي من مهمة المركبة كاسيني، التي أنهت عملياتها الاستكشافية لنظام زحل في عام 2017، لكن العلماء ما زالوا يعملون على بياناتها.وبحسب المجلة، اكتشفت "كاسيني" أثناء مهمتها أعمدة من الماء تندلع عبر قشرة إنسيلادوس الجليدية. في عام 2008، أجرت كاسيني تحليقًا قريبًا وحللت الأعمدة باستخدام محلل الغبار الكوني (CDA).وأظهرت بيانات "CDA" أن الماء الموجود في الأعمدة يحتوي على مزيج مدهش من المواد المتطايرة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، وأول أكسيد الكربون، وعُثر على كميات ضئيلة من النيتروجين الجزيئي والهيدروكربونات البسيطة والمواد الكيميائية العضوية المعقدة.وأشارت المجلة إلى أن محيط "إنسيلادوس" يحتوي على كيمياء غنية، والعديد من المواد الكيميائية تعكس التركيب الكيميائي للحياة، وهناك فرضية ناشئة مفادها أن "إنسيلادوس" يمكن أن يدعم عملية توليد الميثان.طوّر الباحثون نموذجًا جديدًا أكثر تفصيلاً لمولدات الميثان على سطح قمر "إنسيلادوس"، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم البقاء هناك، ووجدوا أنه على الرغم من وجود الفوسفور بمستويات عالية في محيط القمر، إلا أن النسبة الإجمالية "قد تكون مقتصرة على الخلايا الشبيهة بالأرض".إذن، ما احتمالات الحياة على "إنسيلادوس"؟نحن فقط في بداية علم التوقيع الحيوي، حيث يمكننا تحديد المواد الكيميائية الفردية، ولكن من هذه المسافة الكبيرة لا يمكننا قياس الكيمياء الشاملة لـ"إنسيلادوس" بدقة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وتهدف أبحاث التوقيع الحيوي الأحدث إلى تحديد كيفية إعادة تنظيم العمليات البيولوجية للعناصر الكيميائية بطرق واضحة، ومن خلال النظر إلى الأنظمة البيئية بأكملها، كما فعل ريدفيلد، قد يكتشف العلماء بصمات حيوية جديدة أقل غموضًا.
https://sputnikarabic.ae/20231107/ناسا-تكتشف-أبعد-ثقب-أسود-على-الإطلاق-صور-1082911906.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104051/79/1040517921_291:0:1251:720_1920x0_80_0_0_d18b09b9a8d85753330316e09e0a8a50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, البيئة
علوم, البيئة

فلكيون يرصدون قمرا لزحل يشمل جميع عناصر الحياة... صور

13:58 GMT 08.11.2023
CC0 / / كوكب زحل
كوكب زحل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
CC0 / /
تابعنا عبرTelegramNabd
رصد علماء الفلك أن أحد أقمار كوكب زحل يحتوي على جميع عناصر ‏الحياة بالنسبة للبشر.‏
وأشارت مجلة علمية إلى أن معظم ما نعرفه عن "إنسيلادوس" (القمر التابع لكوكب زحل) ومحيطه المغطى بالجليد يأتي من مهمة المركبة كاسيني، التي أنهت عملياتها الاستكشافية لنظام زحل في عام 2017، لكن العلماء ما زالوا يعملون على بياناتها.

وذكرت تلك المجلة أن البحث الجديد المبني على بيانات "كاسيني" يعزز فكرة أن "إنسيلادوس" يحتوي على المواد الكيميائية الضرورية للحياة.

وبحسب المجلة، اكتشفت "كاسيني" أثناء مهمتها أعمدة من الماء تندلع عبر قشرة إنسيلادوس الجليدية. في عام 2008، أجرت كاسيني تحليقًا قريبًا وحللت الأعمدة باستخدام محلل الغبار الكوني (CDA).
وكالة ناسا تلتقط صورة لثقب أسود بواسطة تلسكوب Hubble Space Telescope - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
مجتمع
"ناسا" تكتشف أبعد ثقب أسود على الإطلاق... صور
أمس, 15:15 GMT
وأظهرت بيانات "CDA" أن الماء الموجود في الأعمدة يحتوي على مزيج مدهش من المواد المتطايرة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء، وأول أكسيد الكربون، وعُثر على كميات ضئيلة من النيتروجين الجزيئي والهيدروكربونات البسيطة والمواد الكيميائية العضوية المعقدة.

ويُظهر تحليل بيانات "كاسيني" من أعمدة إنسيلادوس وجود مستوى عالٍ من الفوسفات غير العضوي في المحيط، وتشير عمليات المحاكاة الجيوكيميائية الأخرى المستندة إلى نتائج كاسيني إلى الشيء نفسه.

وأشارت المجلة إلى أن محيط "إنسيلادوس" يحتوي على كيمياء غنية، والعديد من المواد الكيميائية تعكس التركيب الكيميائي للحياة، وهناك فرضية ناشئة مفادها أن "إنسيلادوس" يمكن أن يدعم عملية توليد الميثان.
طوّر الباحثون نموذجًا جديدًا أكثر تفصيلاً لمولدات الميثان على سطح قمر "إنسيلادوس"، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم البقاء هناك، ووجدوا أنه على الرغم من وجود الفوسفور بمستويات عالية في محيط القمر، إلا أن النسبة الإجمالية "قد تكون مقتصرة على الخلايا الشبيهة بالأرض".
إذن، ما احتمالات الحياة على "إنسيلادوس"؟
نحن فقط في بداية علم التوقيع الحيوي، حيث يمكننا تحديد المواد الكيميائية الفردية، ولكن من هذه المسافة الكبيرة لا يمكننا قياس الكيمياء الشاملة لـ"إنسيلادوس" بدقة، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
وتهدف أبحاث التوقيع الحيوي الأحدث إلى تحديد كيفية إعادة تنظيم العمليات البيولوجية للعناصر الكيميائية بطرق واضحة، ومن خلال النظر إلى الأنظمة البيئية بأكملها، كما فعل ريدفيلد، قد يكتشف العلماء بصمات حيوية جديدة أقل غموضًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Огонь и дым поднимаются из зданий после израильских авиаударов по городу Газ, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تتوغل في قلب غزة.. صور وفيديو09:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала