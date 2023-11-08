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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231108/قذائف-محدثة-متناهية-الدقة-تدخل-في-الخدمة-لدى-الجيش-الروسي-1082929664.html
قذائف محدثة متناهية الدقة تدخل في الخدمة لدى الجيش الروسي
قذائف محدثة متناهية الدقة تدخل في الخدمة لدى الجيش الروسي
صرّح ممثل شركة "روستيخ" الحكومية الروسية المتخصصة بإنتاج الأسلحة العسكرية، بأن القوات المسلحة الروسية، بدأت باستخدام قذائف "كراسنوبول" الموجهة الحديثة في منطقة... 08.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-08T07:07+0000
2023-11-08T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت الشركة إلى أنه "يتم استخدام نسخة محدثة من قذائف المدفعية القابلة للتعديل "كراسنوبول" بنجاح في منطقة العمليات العسكرية، حيث يتم استخدامها وفقا للشروط الخاصة وتخضع لشروط الاستخدام وتضرب الأهدف المنشودة". وتحتوي قذائف المدفعية الموجّهة "كراسنوبول" من عيار 152 ملم على رأس صاروخ موجّه بالليزر شبه نشط، ويقوم شعاع الليزر بتصحيح المسار مع الاقتراب نحو الهدف، وبالتالي، يتيح "كراسنوبول" تحقيق ضربة مباشرة على الهدف، أي أن نسبة انحرافه لا تتجاوز المترين.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-لانقضاض-كراسنوبول-عالية-الدقة-على-هدفها-فيديو-1080400847.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قذائف محدثة متناهية الدقة تدخل في الخدمة لدى الجيش الروسي

07:07 GMT 08.11.2023 (تم التحديث: 07:12 GMT 08.11.2023)
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснопольقذيفة كراسنوبول الموجهة
قذيفة كراسنوبول الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
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صرّح ممثل شركة "روستيخ" الحكومية الروسية المتخصصة بإنتاج الأسلحة العسكرية، بأن القوات المسلحة الروسية، بدأت باستخدام قذائف "كراسنوبول" الموجهة الحديثة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأشارت الشركة إلى أنه "يتم استخدام نسخة محدثة من قذائف المدفعية القابلة للتعديل "كراسنوبول" بنجاح في منطقة العمليات العسكرية، حيث يتم استخدامها وفقا للشروط الخاصة وتخضع لشروط الاستخدام وتضرب الأهدف المنشودة".
لحظة انقضاض قذيفة كراسنوبول روسية عالية الدقة على هدف أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لانقضاض "كراسنوبول" عالية الدقة على هدفها... فيديو
25 أغسطس, 08:13 GMT
وتحتوي قذائف المدفعية الموجّهة "كراسنوبول" من عيار 152 ملم على رأس صاروخ موجّه بالليزر شبه نشط، ويقوم شعاع الليزر بتصحيح المسار مع الاقتراب نحو الهدف، وبالتالي، يتيح "كراسنوبول" تحقيق ضربة مباشرة على الهدف، أي أن نسبة انحرافه لا تتجاوز المترين.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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