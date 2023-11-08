https://sputnikarabic.ae/20231108/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-15-آلية-إسرائيلية-منذ-الصباح-1082952242.html

"كتائب القسام" تعلن تدمير 15 آلية إسرائيلية منذ الصباح

"كتائب القسام" تعلن تدمير 15 آلية إسرائيلية منذ الصباح

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها نجحوا في تدمير 15 آلية عسكرية إسرائيلية، منذ صباح اليوم الأربعاء. 08.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-08T15:27+0000

2023-11-08T15:27+0000

2023-11-08T15:27+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت "كتائب القسام"، في بيان اليوم: "منذ ساعات الصباح كتائب القسام أعلنت عن تدمير 15 آلية للعدو في محاور عدة في غزة، وقنص جندي في منطقة التوام وإصابته إصابة مباشرة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231108/إعلام-مصر-تقترب-من-التوصل-إلى-هدنة-إنسانية-في-غزة-1082952019.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى